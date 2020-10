Daňový bonus na dieťa sa má od začiatku budúceho roka vyplácať v dvojnásobnej výške na deti až do 15 rokov ich veku. V súčasnosti majú nárok na dvojnásobný daňový bonus len rodičia detí do 6 rokov. V tomto roku je výška daňového bonusu 22,72 eura mesačne. Od roku 2021stúpne na 23,22 eura mesačne, vzhľadom na zvýšenie životného minima. Pre rodičov detí do 15 rokov tak daňový bonus bude v budúcom roku 46,44 eura.

Kým rodičia detí od 6 do 15 rokov si polepšia, ďalší o peniaze prídu. Dnes si totiž pracujúci rodič môže daňovú úľavu uplatňovať až do 25 rokov veku dieťaťa. To sa však výrazne skráti. „Na utorkovom zasadnutí výboru NRSR pre financie a rozpočet bol schválený pozmeňujúci návrh, na základe ktorého sa zároveň skráti hranica pre nárok na uplatnenie základnej výšky daňového bonusu do dovŕšenia 19 roku veku dieťaťa," informoval tlačový odbor ministerstva financií.

Rodičia tak vyše 20-eurový bonus budú môcť poberať o celých 6 rokov kratšie. Rezort financií ale tvrdí, že návrh sa ešte môže zmeniť. Všetko majú v rukách poslanci parlamentu. „Definitívnu podobu dá novele zákona až výsledok rokovania poslancov NR SR. Je prirodzené, že pozmeňujúce návrhy od poslancov môžu prísť. Rozhodne o nich však plénum NR SR," dodali z tlačového odboru.

