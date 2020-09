10 137 ľudí - testovali na protilátky COVID-19

0,89 % - prekonalo z celej vzorky

0,00 % - malo protilátky od 20 do 39 rokov

1,16 % - malo protilátky od 40 do 59 rokov

1,64 % - malo protilátky od 60 do 80 rokov

1, 70 % - malo protilátky nad 80 rokov