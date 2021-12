Čo by to boli za Vianoce bez tradičnej kapustnice? Tento pokrm pripravuje cez sviatky drvivá väčšina slovenských domácností. Hlavnou ingredienciou je, samozrejme, kyslá kapusta. Ktorú si však vybrať, aby bola sviatočná polievka naozaj nezabudnuteľná? Výživová expertka porovnala 7 najpredávanejších produktov z rôznych obchodov. Výsledok je jednoznačný.

V poriadnej slovenskej špajze by rozhodne nemala chýbať kyslá kapusta. Vyznačuje sa vysokým zdrojom vitamínov C, K, vlákniny, ale aj kyseliny listovej, antioxidantov a probiotík. Ktorú si však v obchode vybrať? „Pri kúpe kyslej kapusty sa treba sústrediť na to, aby neobsahovala benzoan sodný a disiričitan draselný, pretože tieto aditíva výrazne znižujú obsah jej probiotík. Nie všetky konzervačné látky nutne musia byť zlé, niektoré sú nevyhnutné na zachovanie trvanlivosti,“ vysvetľuje výživová poradkyňa Zdenka Havettová.

Hoci všetky formy tepelnej úpravy zbavujú kapustu probiotík, napriek tomu ostáva pre nás mimoriadne prospešná. Ideálne je podľa odborníčky na výživu vyhľadávať kapustu bez akýchkoľvek pridaných aditív, cukru a podobne. „Ak nemáme na výber, sledujme pozorne zloženie a vyberajme si takú, ktorá obsahuje maximálne koreniny a soľ. Úplne najlepšie bude, ak si ju pripravíme doma,“ tvrdí. Preferujte najmä označenie „bez konzervačných látok“, t. j. mala by obsahovať len kapustu, soľ a korenie.

Anketa Pripravujete si kyslú kapustu doma alebo kupujete v obchode? Pripravujem doma 0% Kupujem 0% Ani jedno, kapustu nejem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako jediná z ponúkaných obsahuje látku benzoan sodný, čo uberá na jej kvalite. Je to biely prášok rozpustný vo vode. Používa sa ako konzervant predovšetkým v kyslom prostredí, kde obmedzuje množenie kvasiniek a plesní. U detí v kombinácii s inými aditívami môže prispieť k hyperaktivite. U citlivých ľudí a ľudí so žihľavkou môže prísť k zhoršeniu príznakov. V celej EÚ je použitie tejto látky obmedzené na minimum vo vybraných potravinách.

Tesco kapusta síce neobsahuje benzoan sodný ani disiričitan draselný, ale cukor má hneď na treťom mieste v zložení. Preferujeme kapustu bez pridania cukru. Vyzdvihla by som pridanie kyseliny askorbovej.

Veľmi podobné zloženie ako Tesco kapusta. Okrem pridania cukru je použité aj umelé sladidlo sacharín. Sacharín je násobne sladší ako bežný stolový cukor, nemá však žiadny energetický obsah. Nedajme sa tým však oklamať. Môže spôsobiť aj alergické reakcie. Vyhýbať by sa mu mali aj ľudia, ktorí majú ťažkosti s močovým mechúrom.

Ďalšie kapusty a aj VÍŤAZA TESTU nájdete na ďalšej strane »»»