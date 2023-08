Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach by sa malo v najbližších dňoch spomaliť až zastaviť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.

Ceny benzínu aj nafty druhý týždeň za sebou výrazne zdraželi. Najpredávanejší 95-oktánový benzín je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom drahší o 3,4 %. Ako informoval Štatistický úrad SR, jeho priemerná cena bola na úrovni 1,703 eura za liter. Je tak na najvyššej úrovni od novembra minulého roka.

Benzín s číslom 98 išiel hore o 0,056 eura, teda o 3,04 % na 1,899 eura za liter. „Cena 95-ky je v porovnaní so začiatkom roku vyššia asi o 14 % a 98-čky zhruba o 13 %,“ povedal pre agentúru SITA Gábriš.

Cena nafty je v porovnaní so začiatkom roku stále nižšia, a to o 3,5 %. V 31. týždni (do 6.augusta) sa jej cena v maloobchodnej sieti v priemere zvýšila o 3,78 % na priemernú úroveň 1,563 eura za liter. Nafta je v medziročnom porovnaní stále výrazne lacnejšia, a to o 14 %.

