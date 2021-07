Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.

Diagnostika rakoviny prostaty bude jednoduchšia a menej bolestná. Presnejšie testy pomôžu lekárom určiť, koho poslať na biopsiu a koho tohto nepríjemného vyšetrenia ušetriť. Pracuje na nej aj Ing. Tomáš Bertók, PhD., z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied. Porozprával, ako tieto testy fungujú a kedy ich pacienti budú môcť využívať.

Čo vás priviedlo k štúdiu chémie?

Chémiu som si obľúbil prakticky až rok pred maturitou. Dovtedy bola moja „vyvolená“ oblasť biológia. Vlastne chémia a matematika boli jediné dva predmety, z ktorých som mal na vysvedčení na strednej škole trojky. Nakoniec som mal obrovské šťastie na vynikajúcu pani profesorku, ktorá mi ukázala, že – napriek tomu, že doposiaľ som mal zo seba zlý pocit, že chémii nerozumiem, v skutočnosti jej rozumiem veľmi dobre. Jediné, čo bolo treba urobiť, bolo položiť si otázku inak. Iným spôsobom. Každý sme iný a každý uvažuje trochu inak – správne človeku položiť otázku je rovnako dôležité, ako vedieť správne odpovedať. A prečo ma chémia drží doteraz – to je jednoduché: v chémii si každý nájde to, čo ho baví. Trochu matematiky, trochu fyziky, trochu o tom, ako fungujú bunky v našom tele, trochu programovania a veľa ďalšieho.

Pracujete na neinvazívnej diagnostike rakoviny. Čo to znamená?

V súčasnosti sa nádor definitívne potvrdí tak, že patológ skúma zafarbenú vzorku tkaniva pod mikroskopom. Toto tkanivo sa na histologické vyšetrenie odoberie pri biopsii. Problém v niektorých prípadoch je, že testy, ktoré biopsii predchádzajú, majú podľa literatúry vysokú mieru falošnej negativity, či pozitivity. To vedie k tomu, že niektoré nádory minieme, prípadne niektorí ľudia podstúpia biopsiu, ktorá bude negatívna. Neinvazívna diagnostika je dodatočný test z krvi, ktorý presnejšie určí, či je biopsia naozaj pre pacienta nevyhnutná.

Na ktorý druh rakoviny sa zmeriavate?

Najďalej sme s nádormi prostaty, kde prebehla prvá fáza našej klinickej validácie a aktuálne zbierame vzorky z viacerých krajín na ďalšiu fázu, v ktorej budeme analyzovať stovky pacientov. Pracujeme paralelne aj na novom markeri pre diagnostiku nádorov prostaty, prsníka, pankreasu (ktorý má žiaľ veľmi vysokú úmrtnosť, kedže často sa diagnostikuje v neskorom štádiu) či testikulárneho karcinómu.

Bude sa dať takýto postup v budúcnosti využiť aj pri iných typoch onkologických ochorení?

Naša patentová ochrana nám zabezpečuje použitie pri 11 typoch onkologických ochorení. Samozrejme, neustále komunikujeme s lekármi, ktorých slovo je pre nás najpodstatnejšie, a snažíme sa identifikovať ich aktuálne potreby z praxe, ako aj prispôsobiť náš test a to, čo je schopný dodať, ich požiadavkám.

Ako bude v praxi vyzerať váš test na rakovinu? Čo musí pacient urobiť?

Ak všetko pôjde podľa plánu, náš test bude tzv. second opinion test – to je test, aký dnes poskytujú napr. pre diagnostiku nádorov prostaty viaceré veľké spoločnosti a ktorý je čiastočne hradený aj na Slovensku. Ide o dodatočné vyšetrenie, ktoré môže urológ pacientovi odporučiť, pokiaľ sám potrebuje dodatočné informácie na to, aby kvalifikovane rozhodol, či má pacient skutočne podstúpiť biopsiu. Ide o prípady, keď výsledky z prvotných vyšetrení sú málo presvedčivé, no napriek tomu mierne podozrivé. Pri prostate môžu byť štandardné markery zvýšené napr. len kvôli veku, zväčšenej prostate, zápalu či dokonca bicyklovaní, Urológ musí pri vyšetrení veľmi dôkladne zvážiť všetky okolnosti. V tomto smere je urológia čiastočne umenie a čiastočne veda – veľa urologických symptómov je totiž za istých okolností relatívne bežných.

Čo bude nasledovať, ak mu vyjde pozitívny test na rakovinu? Nebude z toho vystresovaný?

Ak si človek vypočuje takúto diagnózu, môže to byť samozrejme stresujúce. Náš test s vysokou pravdepodobnosťou určí, či sa jedná o nádorové ochorenie. Nesnažíme sa však nahradiť biopsiu. Náš test podstatne spresní indikáciu na biopsiu prostaty, z čoho profituje pacient, urológ a napokon aj zdravotný systém. Diagnózu má však v rukách špecialista, ktorý ako jediný môže komunikovať s pacientom výsledky vyšetrenia vrátane biopsie a ktorý pacienta menežuje aj po psychickej stránke. Pacienta povzbudí a nastaví liečbu, ktorá má obrovskú šancu na úspech, pokiaľ je ochorenie diagnostikované včas.

V akom štádiu je váš výskum a kedy by ho mohli ľudia využívať?

Odhadujeme, že spoločnosť, ktorej sa náš produkt licencuje, by mohla výrobu odštartovať do roku 2023. Nás čaká dovtedy niekoľko krokov, ako je dokončenie klinickej validácie na väčšom počte vzoriek z 3-4 EU krajín, CE certifikácia a príprava podkladov pre licenčného partnera.

Ako vyzerá váš deň v práci?

Každý je iný. Občas ste od rána pred obrazovkou a celý deň telefonujete, občas sa potrebujete s niekým stretnúť alebo niečo popodpisovať a občas si treba aj trochu „zašpiniť“ ruky v laboratóriu ako správny vedec... každý deň ale musí začať kávou, aby som to vôbec prežil.

Ako vnímate, keď nejaký pokus nevyjde? Stáva sa to často? Nie je to frustrujúce?

Zo začiatku, keď som štartoval kariéru vedca, som si na to musel zvykať. Teraz sa na to pozerám trochu inak. Závisí od toho, ako nadizajnujeme experiment. Experimentom sa overuje alebo vyvracia nejaký náš predpoklad. Ak experiment nedopadne podľa očakávaní, neznamená to nutne zlý výsledok. V takom prípade treba zrejme upraviť hypotézu. Iná vec je, ak experiment nevyjde, pretože zlyhá postup a niečo sa pri pokuse „pokazí“. Ak sme si ale istí postupom, treba rešpektovať výsledok. Tak nám vlastne príroda dáva nahliadnuť do toho, ako funguje.

Aké máte záľuby, čo robíte vo voľnom čase?

V minulosti, kým sme s manželkou nemali deti, to boli spoločenské tance, prípadne som sa venoval kresleniu (voľakedy dávno som chodil na ZUŠku, na výtvarný odbor). Dnes sa venujeme deťom – bicyklujeme, chodíme pod stan a do prírody – snažíme sa tráviť minimum času pred telkou a viesť ich k tomu, aby si vážili prírodu a dobre ju poznali. Vedia si zasadiť a vypestovať zeleninu aj sa postarať o svoje zvieratká na dvore. Nevadí im zašpiniť sa pri práci – na to sme hrdí. A samozrejme, veľa sa učím pri mojom najmladšom dieťati – a to je náš startup Glycanostics.

Mohloby vás zaujímať: