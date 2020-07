Prenájom karavanu má množstvo výhod. Tou najväčšou je voľnosť. Jeden deň môžete raňajkovať na brehu Dunaja a na druhý večerať s výhľadom na západ slnka pri mori. Toto leto pribudli aj ďalšie plusy. „Najväčšia výhoda spočíva najmä v tom, že trávite dovolenku v uzavretej bunke a nie v preplnených hoteloch,“povedal nám majiteľ požičovne karavanov v Bratislave Peter Lago.

Na prenajatie karavanu vám stačí obyčajný vodičský preukaz typu „B“. Niektoré požičovne môžu vyžadovať, aby mal vodič niekoľkoročnú prax so šoférovaním. Karavanoví „prvovodiči“ si pri preberaní vozidla prejdú zaškolením a skúšobnou jazdou.

Počas sezóny, ktorá trvá zvyčajne od júna do konca septembra, sa karavany či prívesy požičiavajú minimálne na 7 dní, priemerný čas prenájmu je však 10 až 14 dní. Zapožičanie prívesu je, samozrejme, lacnejšie. Cena sa pohybuje okolo 50 eur na deň. Autokaravany sú o čosi drahšie, v priemere od 100 do 170 eur na deň. Keď však idete štyria alebo šiesti, vyjde vás to podobne ako hotel, možno dokonca lacnejšie. Spotreba paliva je od 9 do 12 litrov na 100 km, treba rátať aj s diaľničnými známkami. Ani zastaviť nemôžete hocikde. Ideálnym miestom sú kempy, v ktorých sa cena pohybuje od 20 do 50 eur za noc.

K výbave karavanu patrí aj vonkajšie sedenie a markíza, pod ktorou si môžete vychutnať raňajky či večere alebo len tak posedieť s kamarátmi. Zdroj: TONY ?TEFUNKO

Na prenájom je niekoľko typov karavanov. Delia sa hlavne podľa počtu a rozloženia lôžok. Najčastejšie sa požičiavajú vozidlá pre 4 alebo 6 osôb. V zadnej časti karavanu sa nachádza manželská posteľ, ktorá je rovnako komfortná ako doma či v hoteli. Ďalšie postele sa nachádzajú buď nad hlavou šoféra, kde si tiež užijete dosť miesta, a zvyšné lôžka nájdete v strede vozidla. Väčšinou zostanú pre tých, ktorí idú spať ako poslední. Pribaliť si viete bicykle, elektrické kolobežky a zmestí sa aj skúter.

Moderné karavany sú klimatizované a „rozumné“. Tablet pri vstupe vás neustále informuje o teplote, stave vody či elektriny. Kapacita vody je v priemere 100 litrov, keď ju miniete, jednoducho ju doplníte hadicou v kempe. Niektoré karavany majú dokonca solárny panel, ktorý elektrinu dobíja.

Ako vyzerá karavan zvnútra si pozrite TU.

Zo spotrebičov máte k dispozícii chladničku, sporák či telku. S toaletou veľa starostí mať nebudete. Môžete ju používať, kedy chcete. Keď stojíte, rozumné je využiť toalety v kempe. Chemický záchod vo vašom karavane stačí vyprázdniť v priemere raz za 3 dni. Ide o jednoduchý proces, prenosnú toaletu vyberiete na bočnej strane auta a jednoducho vylejete v kempe na určené miesto. Potom už len vhodíte do nádoby chemikálie, ktoré sú vo vybavení karavanu a hotovo.

Anketa Boli ste už na dovolenke v karavane? Áno, viackrát 100%

Áno, raz 0%

Nie, ale plánujem to 0%

Nie, ani by som nešiel 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čo hovoria Slováci, ktorí dovolenku v karavane vyskúšali? »