Ministerstvo práce už predložilo na pripomienkovanie rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá rieši okrem iného aj spornú budúcnosť gastrolístkov. Rezort práce navrhuje, aby mal zamestnanec možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístkom) a finančným príspevkom na stravovanie podľa toho, ako mu to vyhovuje, nie podľa toho, akú formu určil zamestnávateľ.

Asociácia moderných benefitov (AMOBE), ktorá združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky s návrhom nesúhlasí, tvrdí, že prinesie okrem negatívnych ekonomických dosahov aj zhoršenie finančnej situácie pre desaťtisíce Slovákov. „Príspevok sa tak absolútne minie svojmu účinku. Miesto kvalitného teplého obeda pôjde na splácanie dlžôb," upozornil prezident AMOBE Štefan Petrík.

Pracovníci sa obávajú aj splynutia hotovostného príspevku so mzdou. Až 53 % opýtaných v prieskume agentúry 2muse z februára tohto roka si myslí, že by im zamestnávateľ nezvýšil mzdu, ak by im zároveň vyplácal príspevok v hotovosti. Až 74 % súhlasilo s tým, že nezvýšenie mzdy by zamestnávateľ odôvodňoval práve, a najmä, vyplácaním príspevku v hotovosti.

Hotovostným príspevkom na stravu podľa asociácie utrpia aj reštaurácie. Prieskum 2muse potvrdil aj zmenu správania stravníkov v prípade, ak dostanú stravné v hotovosti. To by viedlo k zníženiu tržieb reštaurácií a maloobchodu až o 420 miliónov eur. Ďalšiu stratu tržieb môžu obchody očakávať pre cezhraničné nákupy. Tie sa prejavia aj na príjmoch štátu, keď okrem odpustených daní a odvodov z príspevku príde štát aj o daň z pridanej hodnoty z nákupov v zahraničí.

Firmám navyše sťaží hotovostný príspevok podnikanie a pridá kopec administratívy. „Namiesto digitalizácie, ktorou tento problém vyriešili aj v Belgicku, pribudne možnosť voľby každého zamestnanca. Vo firme tak budú štyri formy príspevku," upozornil Petrík. Tento problém chcelo ministerstvo vyriešiť tým, že by sa zamestnanec po rozhodnutí zaviazal nemeniť svoj názor po dobu 24 mesiacov. Firmy však poukázali na to, že budú stále naberať nových zamestnancov, a preto budú musieť túto otázku aj tak riešiť stále. Slovensko sa navrhovanou novelou podľa AMOBE rozhodlo ísť opačnou cestou ako krajiny západnej Európy. Belgicko podobný nápad zamietlo v roku 2016.

Návrh sa minulý týždeň dostal do medzirezortného pripomienkového konania, čo znamená, že ho ešte definitívne musí definitívne schváliť parlament. Platiť by tak mal začať v marci budúceho roka.