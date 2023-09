Prečo je kolagén taký potrebný, vzácny a užitočný? Je to proteín a jeden z najdôležitejších stavebných kameňov zdravej pokožky, vlasov, nechtov a mnohých ďalších častí nášho tela. Zabezpečuje štrukturálnu podporu a elasticitu, vďaka čomu ostáva pokožka hladká a pevná.

V mladosti máme kolagénu obyčajne dostatok. Najčastejšie sa vyskytuje v derme, teda v strednej vrstve kože, a spája ju s tkanivami pod ňou. Bohužiaľ, poklesu jeho množstva a účinku sa nedá úplne zabrániť - ale dá sa to oddialiť požitím bioaktívneho hydrolyzovaného kolagénu ako je The Solution™.

Kolagén The Solution™ má výborné účinky a jednoduché použitie. Zdroj: Oslo Skin Lab

Kolagén odporúčajú aj odborníci a nedajú naň dopustiť ani známe a dobre vyzerajúce ženy. Jednou z nich je módna stylistka a influencerka Mirka Dobiš Michalková známa pod umeleckým menom FashionSpy. Ako prezradila, kolagén od Oslo Skin Lab pravidelne užíva už viac ako rok. Vyskúšať ho na vlastnej koži sa rozhodla vlani na jar. A ako sama hovorí, z výsledkov, ktoré sú zrejmé na prvý pohľad, má veľkú radosť.

Miroslava Dobiš Michalková užíva kolagén Oslo Skin Lab už rok. Hovorí, že aj vďaka nemu má pevnejšie vlasy a krajšiu pokožku. Zdroj: archív

Účinkami kolagénu od Oslo Skin Lab je Mirka nadšená. „Prestali mi padať vlasy, vidím pozitívne zmeny na pokožke, ktorá je pružnejšia, pevnejšia a žiarivejšia," pochvaľuje si pôsobenie kolagénu. „Samozrejme, k nemu používam aj dobré krémy, ale určite k zlepšeniu pokožky a vlasov prispieva aj kolagén,“ podotýka influencerka.

Módna stylistka a influencerka Mirka Dobiš Michalková sa neustále presviedča, že kolagén naozaj pomáha. Zdroj: IG/FashionSpy

Mirka Dobiš Michalková oceňuje aj veľmi jednoduché užívanie kolagénu Oslo Skin Lab. Je totiž v malých vrecúškach, pričom každé predstavuje jednu dávku. Pohodlne sa jej zmestí do kabelky alebo pokojne aj do vrecka. „Nasypete si to do akéhokoľvek nápoja, zamiešate, vypijete a hotovo," vyratúva Mirka výhody kolagénu Oslo Skin Lab.

Využite výhody kolagénu! Ak sme vás inšpirovali a presvedčili o dôležitosti kolagénu, máme pre vás výbornú novinu! Práve teraz môžete získať prvé balenie kolagénu The Solution so zľavou až 50% a na všetky ostatné balenia v rámci členstva máte zľavu 30%. Je to jednoduché: kliknite na osloskinlab.sk, zadajte kód PLUSKA a objednajte si zdravý a potrebný kolagén.

Pretože kolagén je skutočne dôležitým prvkom pre zachovanie zdravia pokožky a spojivových tkanív, najmä počas chladnejšej jesene. Isteže, treba dbať aj na stravu, starostlivosť o pokožku a celkový životný štýl - tým totiž ešte viac podporíte tvorbu a udržiavanie kolagénu vo vašom tele. A keď jeho prirodzenú obnovu ešte umocníte kolagénom Oslo Skin Lab, budete cítiť zdravšie a lepšie, čo sa prejaví aj na vašom tele a pokožke. Neublíži im ani chladnejšie počasie.

Kolagén je pre nás potrebný a užitočný najmä teraz, na jeseň. Začína sa totiž obdobie, kedy sa menia poveternostné podmienky, čo môže ovplyvniť aj našu pokožku a telo. Nízka vlhkosť vzduchu a chladné počasie môžu viesť k dehydratácii pokožky, môžu ju vysúšať. Tento problém často ešte zhoršuje vykurovanie vnútri bytov, domov či kancelárií, ktoré odvlhčuje vzduch.

A práve kolagén vám pomôže udržať pokožku pružnejšiu a elastickú, aby ste sa vyhli príznakom starnutia. Okrem toho môže posilniť vaše vlasy a nechty, čo je zase dôležité najmä v období, keď sú náchylnejšie k lámavosti.