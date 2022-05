Za plyn si výrazne priplatíme už budúci rok. Šéf rezortu financií odhaduje, že zdraženie bude naozaj extrémne. „Vieme, že ceny plynu pôjdu od nového roka o 80 až 100 % hore,“ uviedol minister financií Matovič.

Pomôcť Slovákom platiť účty by mohlo zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pri zemnom plyne. Možnosť nulová DPH pri plyne by mala platiť budúci rok a aj ten ďalší, uviedol to minister hospodárstva Richard Sulík počas Hodiny otázok v Národnej rade SR. Takýto krok však ešte musí najprv schváliť Európska komisia.

Aj keby návrh prešiel, pre slovenské domácnosti by nulová daň neznamenala, že budú platiť menej. Zdražovanie týmto krokom štát iba minimalizuje. „Ceny plynu výrazne narastú. Trhová cena plynu je totiž taká, aká je. Cena plynu pre domácnosti bude rásť o niekoľko desiatok percent. Dá sa to stlmiť tým, že DPH na plyn, ak nám to dovolí EK, bude dočasne v budúcom a prípadne ďalšom roku 0 %. Tak by sme dokázali, že cena plynu by išla pre slovenské domácnosti hore o 10 až 15 %. To je maximum, čo vieme dosiahnuť. Ak by sa nám to nepodarilo, tak cena plynu bude rásť o jednu tretinu a viac,“ informoval Sulík. Štátny rozpočet pri nulovej DPH na plyn by ročne prišiel asi o 60 miliónov eur.

Anketa Zvládate ešte zdražovanie? Pomaly už nevyjdem ani od výplaty k výplate. 83% Ešte to zládam, ale šetrím, kde sa dá. 14% Mám dobré príjmy, vôbec to nepociťujem. 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný