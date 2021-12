Vianoce - čas žlčníkových záchvatov

"Zvýšené pracovné či osobné napätie sa môže premietnuť až do emocionálneho prejedania. Sú aj takí jedinci, ktorí jedlom alebo pitím umocňujú svoj pocit pohody. Nerešpektujú pritom pocit sýtosti a jedia, aj keď už majú dosť, len preto, lebo im to chutí a majú z jedla pôžitok," vysvetlila Adela Penesová z Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, ktorá zároveň pripomína, že práve počas Vianoc prichádzajú ľudia najčastejšie na pohotovosť so žlčníkovými záchvatmi, podráždeným žalúdkom či so zápalom pankreasu.

Rizikom počas Vianoc nemusí byť len nadmerné jedenie, ale aj zanedbanie pohybu. Odborníčky apelujú, aby ľudia boli aktívni aj počas sviatkov.

"Práve zvýšenie výdaja energie pri pohybe nám môže pomôcť vyrovnať sa s extra vianočnými kalóriami tak, že ich spálime a neuložíme do našej tukovej ‚špajzy‘," dodala Barbara Ukropcová z Ústavu experimentálnej endokrinológie BMC SAV a zdôrazňuje, že každodenný pohyb je najlepším darčekom, ktorý môžeme darovať svojmu zdraviu.

Vedkyne pripomínajú, že metabolizmus nemá "prázdniny", a preto nikdy nie je neskoro začať cvičiť, zdravšie sa stravovať a byť aktívny. Najlepšie je podľa nich začať hneď, a preto pri príležitosti blížiacich sa sviatkov pripomínajú princípy, na ktoré by sme mali pri príprave slávnostných pokrmov a slávení Vianoc pamätať.

