S koronavírusom bojuje populácia už dlhé mesiace a konečne sa zdá, že sme už len pár krôčikov od spoľahlivej vakcíny. Podľa najnovších štúdií sa ale ukazuje, že nebude účinkovať na všetkých. Problémy by mohla mať veľká skupina ľudí, podľa odhadov až štvrtina Slovákov.

Vakcína proti COVID-19 nebude na všetkých účinkovať rovnako. Viaceré štúdie naznačujú, že na obéznych ľudí nebude mať dostačujúci účinok. Vedci sa spojitosti obezity a koronavírusu venujú už dlhšiu dobu a prišli hneď s niekoľkými závermi.

Obézni ľudia sú podľa expertov viac vystavení riziku nákazy chorobou COVID-19, než ľudia s normálnou hmotnosťou. Tento záver vyvodili vedci už na konci júla. O pár mesiacov skôr, konkrétne v marci, upozornili čínski vedci na fakt, že ľudia trpiaci obezitou sa z koronavírusu liečia podstatne ťažšie a majú oveľa komplikovanejší priebeh ochorenia. Obezita oslabuje aj imunitný systém, ktorý nás okrem bežných chorôb chráni aj pred koronou. Vysoká hmotnosť so sebou teda nesie mnohé komplikácie pri liečbe COVID-19.

Obézni, ale aj štíhli ľudia sa spoliehajú na príchod účinnej vakcíny. Tu však vedci poukazujú na ďalšiu nevýhodu ľudí s vyššou hmotnosťou. Ako aj pri iných vakcínach (napr. proti chrípke, besnote alebo tetanusu), látka pri obéznych ľuďoch neúčinkuje dostatočne.

Nutričný profesor z University of North Carolina-Chapel Hill Raz Shaikh tvrdí, že s vakcínou proti COVID-19 to bude rovnaké. Uviedol to v rozhovore pre CNN. Podľa jeho predpokladu nebude vakcína účinná a nebude na obéznych a morbídne obéznych ľudí efektívne fungovať.

Obéznych ľudí vo svete stále pribúda, môže za to najmä sedavý spôsob života a zlá životospráva. Miera obezity sa od roku 1975 až strojnásobila. Na Slovensku je ohrozených 25 percent Slovákov a Sloveniek. Až štvrtina z nás totiž podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí obezitou.