Poznáme to všetci. Blikajúca kontrolka na palubovke znamená čo najkratšiu cestu k prvej čerpačke. Natankujeme, zaplatíme a pokračujeme v ceste. Pozornosť by sme však nemali venovať iba cenám za pohonné látky, ale aj tomu, čo do nádrže auta vlastne tankujeme.

Usadeniny v motore ubližujú nášmu autu a našej peňaženke

Motory dnešných áut sú menšie, no zato oveľa výkonnejšie. Napríklad, ak porovnáme tie zo 60. rokov s tými súčasnými, sú približne tretinové. Náročné podmienky na spaľovanie zapríčiňujú, že palivo je vystavené vyšším teplotám a tlakom. Na piestoch valcov a na vstrekoch sa tvoria jemné usadeniny, ktorých sa motor nevie úplne zbaviť. Práve to spôsobuje celý rad problémov. Motor nepracuje výkonne a vy jazdíte s vyššou spotrebou aj emisiami.

Usadeniny znižujú účinnosť motora a zvyšujú emisie. Zdroj: AdobeStock

Na lepšiu predstavu, čo sa vlastne odohráva vo vašom motore, si predstavte plech na pečenie, ktorý používate už veľmi dlho. Napriek tomu, že ho dôkladne vydrhnete, sa na ňom postupne vytvoria miesta s ťažko odstrániteľnými pripáleninami. Usadeniny vytvárajú jemný film, ktorý je bežným okom neviditeľný. Podobný jav sa deje pri bežnej prevádzke v každom motore, hoci aj v tom úplne novom. Rovnako je to s hlavicou sprchy, ktorá sa pomaly zanáša vodným kameňom.

Ak už teda vlastníte auto, je dôležité sa oň poriadne starať. Tankujte preto palivo, ktoré udrží váš motor čistý. Ako zistíte, ktoré to je a na akej čerpačke ho nájdete? A prečo nestačí natankovať do nádrže klasický benzín či naftu?

Usadeninám zabránite tankovaním palív s čistiacimi aditívami. Zdroj: Shell

Na každej čerpačke nájdete palivo, ktoré musí spĺňať desiatky technických požiadaviek od oktánového či cetanového čísla až po destilačnú krivku či stanovený obsah aromatických látok. Palivo, ktoré tankujú motoristi na Slovensku, je vyrobené s dôrazom na množstvo ekologických, technických a bezpečnostných parametrov. Norma zabezpečuje to, aby motor fungoval správne. To, aby sa zabránilo aj vzniku usadenín, je už len a len na vás. Práve preto by ste pri tankovaní nemali zabudnúť na „živiny“, ktoré vaše auto potrebuje.

Tankujte palivo s aditívami a vaše auto sa vám odvďačí

Živinami máme na mysli aditíva, ktoré niektorí výrobcovia pridávajú do základného paliva. A práve aditívami sa benzín a nafta od jednotlivých značiek výrazne líšia. Pri pravidelnom tankovaní spravia s vaším autom hotové zázraky. Znížia spotrebu, udržia váš motor čistý, bez usadenín a navyše sa vyhnete návšteve autoservisu. Za ušetrené peniaze môžete radšej s rodinou vyraziť na cesty a tešiť sa z nízkej spotreby, keďže za rovnako veľa peňazí precestujete viac.

Majte však na pamäti, že namiešať správny pomer aditív do kvalitného paliva nie je vôbec jednoduché. Na čerpačkách síce nájdete aj samostatné aditíva, no nezabúdajte na to, že keď ich primiešate do surového benzínu či nafty, navyše v nesprávnom pomere, môžete vášmu autu uškodiť. Preto je lepšie nechať túto alchýmiu na odborníkov.

Shell ako svetový líder pohonných látok

Na Slovensku ponúka spoločnosť Shell aditíva založené práve na vlastnom výskume a vývoji. Svoje palivá testuje vo vlastnom technologickom centre v Hamburgu, ktoré je najväčším centrom pre výskum a vývoj palív a mazív nielen pre autá, ale aj pre letecké a lodné technológie. Výsledkom tohto vývoja a testovania je, že aditivované palivo Shell účinkuje rovnako v rôznych typoch motorov, a to v nových aj starších. Palivo navyše testujú aj v náročných podmienkach, ako sú preteky Formuly 1.

Ak vám najbližšie na vašej palubovke zasvieti kontrolka benzínu, veľmi dobre si premyslite, či sa vyberiete cestou klasického tankovania alebo prevencie a vášmu autu dodáte palivo s aditívami, teda so všetkým, čo na správne fungovanie potrebuje.

Vedecké štúdie, ale aj tipy, ako správne jazdiť, ponúka stránka www.stopusadeninam.sk.