Obdobie neustáleho varenia, vypekania či hodovania je tu! Málokto sladkým i slaným dobrotám vie odolať. Preto sú práve Vianoce časom, keď mnohí porušia všetky svoje zábrany a smelo sa vrhajú po jedle hlava-nehlava v nádeji, že neskôr sa zvyšných vianočných kíl zbavia. Budete prekvapení, koľko z nevinného maškrtenia môžete pribrať. Informuje o tom casprezeny.pluska.sk.

Anketa Zvyknete sa počas sviatkov prejedať?

Počas sviatkov však myslite aj na to, že ak trpíte chronickými ťažkosťami s trávením, vysokým krvným tlakom, cukrovkou či problémom so srdcom, môžete si práve počas týchto sviatkov narobiť veľké zdravotné problémy a namiesto oddychu sa trápiť so žlčníkovým záchvatom či pokazeným žalúdkom.

