Sťažovať sa síce môžete, no od budúceho roka to zrejme nebude zadarmo! Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou navrhuje od januára 2023 spoplatnenie žiadosti 66 eurami. Za rok 2021 pritom eviduje najviac sťažností za posledných 5 rokov. Ako by to mohlo vyzerať v praxi, na čo sa pacienti sťažujú najviac, ktoré nemocnice evidujú najviac sťažností a prečo Asociácia na ochranu práv pacientov SR považuje tento krok za diskriminačný?

Za dva roky pandémie počet podaných sťažností výrazne stúpol. Za rok 2021 ich evidujú najviac za posledných 5 rokov, a to 1 903. Spolu s prenesenými žiadosťami za rok 2020 je to dohromady 2 519. Najviac podnetov, až 939, prijal úrad v súvislosti s nespokojnosťou v postupe pri liečbe. Na druhom mieste sa umiestnili podnety v súvislosti s úmrtím, na treťom mieste boli podania zaradené do kategórie „iné“, ktoré podľa obsahu nebolo možné zaradiť do žiadnej z ostatných kategórií. „Z celkového počtu 2 519 podaní úrad v priebehu roka 2021 ukončil 1 894 podaní, čo predstavuje 75,19 %. Zvyšných 625 podaní (24,81 %) je v riešení,“ píše sa v správe o činnosti za rok 2021. Neopodstatnených žiadostí bolo podľa úradu až 720.

„V opodstatnených podaniach riešených výkonom dohľadu a ukončených k 31. 12. 2021 bolo najčastejšie zistené pochybenie v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo (17,33 %) a ošetrovateľstvo (14,00 %),“ dodáva úrad.

Existujú aj výnimky

Ak sa pacient bude chcieť po novom sťažovať na zdravotnú starostlivosť, bude za to musieť zaplatiť 66 eur. „Zámerom spoplatnenia má byť eliminácia zjavne neopodstatnených, špekulatívnych alebo šikanóznych podnetov, ktorých výsledkom nie je zlepšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, vykonávania verejného zdravotného poistenia, resp. zjednanie nápravy,“ vysvetľuje úrad.

Poplatok za podnet nebudú musieť platiť osoby v hmotnej núdzi ani držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. O polovicu menej by zas zaplatili pacienti, ktorí sa najprv snažia situáciu vyriešiť so zdravotníckym zariadením, až potom sa obrátia na úrad. „Najdôležitejšia informácia pre ľudí je, že úhrada sa podávateľovi vráti, ak sa výkonom dohľadu zistilo, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo boli pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia preukázateľne porušené práva alebo právom chránené záujmy podávateľa podnetu alebo osoby, za ktorú bol podnet podaný, a zároveň aj v prípadoch odmietnutia podnetu úradom,“ vysvetľujú.

Je to šikana, tvrdia pacienti. Článok pokračuje na druhej strane >>>