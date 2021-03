Zaočkovaní ľudia by mohli už toto leto po svete cestovať s certifikátom alebo tzv. zeleným pasom. Otázkou je, či takýto pas dostanete aj po očkovaní ruskou vakcínou Sputnik V, ktorá nemá registráciu v Európskej liekovej agentúre. O tom, ako by malo fungovať budú rokovať štáty Európskej únie 17. marca. „Z rozhovorov, v ktorých Slovensko zastupujem, jasne vyplýva, že s tým niektoré členské krajiny EÚ môžu mať vážny problém. Ak toto niekto považuje za strašenie, budiž, ja ale tvrdím, pripravme sa v tejto téme na legitímnu diskusiu,“ vyjadril sa Klus.

Ľudia zaočkovaní Sputnikom V či nezaočkovaní ľudia by však nemali byť diskriminovaní. „Od začiatku vyzývame na to, aby to nebol len očkovací preukaz, obzvlášť v čase, keď nie je vakcína dostupná všetkým, ale aby v ňom boli zaznamené aj informácie o absolvovaní testu a prekonaní ochorenia COVID-19, čím predídeme diskriminácii,“ priblížil štátny tajomník.

Podľa zdravotníckeho analytika Dušana Zachara by sa mali dohodnúť jasné pravidlá aj pre ľudí z krajín mimo EÚ, ktorí k nám budú chcieť cestovať a ktorí budú zaočkovaní u nás neregistrovanou vakcínou. „Viem si predstaviť, že by EÚ stanovila na základe odborného posúdenia zoznam v EÚ neregistrovaných vakcín, ktoré by tolerovala, ak by nimi boli ľudia očkovaní a chceli sa pohybovať v EÚ,“ povedal Zachar.

Jednotlivé štáty sa zatiaľ rozchádzajú v otázke, aké výhody budú mať ľudia s preukazom. Dovolenkármi vyhľadávané krajiny ako Rakúsko požadujú jasné zvýhodňovanie držiteľov týchto preukazov, ako napríklad zjednodušenie cestovania či prístup do reštaurácií alebo divadiel. Viaceré štáty vrátane Nemecka majú však kritickejší postoj. Dôvodom je to, že zatiaľ nie je jasné, či zaočkované osoby môžu vírus preniesť na iných ľudí, ako aj to, že v krajinách EÚ je zaočkovaná zatiaľ len malá časť obyvateľstva.

