Nové podmienky zo strany VšZP najskôr odmietlo 80 stredných a malých nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska (ANS). „Ak nedôjde k zmene, odporučí svojim členom, aby vypovedali zmluvy s VšZP k 31. 3. 2022. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu by tak nemocnice združené v ANS poskytovali poistencom VšZP výhradne neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ napísali v stanovisku. Nemocnice tvrdia, že ak by takéto podmienky prijali, nemali by ani na výplaty.

Krátko na to sa pridal aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý zastupuje až 1 700 lekárov. „Poisťovňa dodnes nepredložila takú ponuku, ktorá by reflektovala na katastrofálnu situáciu v ambulantnom sektore a umožnila jeho ďalšie fungovanie bez zníženia kvality zdravotnej starostlivosti,“ priblížila.

Mimoparlamentné KDH upozornilo, že VšZP skončila vo finančných problémoch po chybnom rozhodnutí vlády znížiť platby za poistencov štátu. Poisťovňa podľa KDH nemá ďaleko od nútenej správy. „Ak bude VšZP nútená siahnuť ešte hlbšie do vrecka, začne s ozdravným plánom. Znížením platieb poistencov štátu musí poisťovňa upravovať podmienky s nemocnicami a ambulantným sektorom na ďalšie obdobie. Reaguje tak na nízke platby za zdravotnú starostlivosť, ktoré musí vykryť čerpaním zo svojho základného imania. Tým sa dostáva tesne nad zákonom povolenú hranicu,“ uviedla tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.

„VšZP sa musí správať v medziach rozpočtových pravidiel štátneho rozpočtu a úsporných opatrení," uviedla poisťovňa v reakcii na otázky o možnej nútenej správe. Pokiaľ ide o zmluvy s lekármi, podľa štátnej poisťovne rokovania pokračujú. „VšZP považuje medializované vyhlásenie ANS aj ZAP za predčasné a neodôvodnené, s náznakom účelu vyvolať neprimeraný tlak v sektore zdravotníctva a paniku medzi našimi poistencami. VšZP, ako najväčšia zdravotná poisťovňa, je pripravená byť pre svojich poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za každých okolností stabilným partnerom,“ uviedla hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

