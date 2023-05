Zdravotná poisťovňa Dôvera a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnili priebežný stav hospodárenia. Dôvera je za prvý kvartál 2023 v strate 16,6 mil. eur a priebežný stav hospodárenia štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne je strata 50 mil. eur. Stratu vykázala aj súkromná poisťovňa Union a to takmer 3 milióny eur.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá skončila minulý rok so stratou takmer 154 miliónov, sa rozhodla zainvestovať 306-tisíc eur na otvorenie novej pobočky v obchodnom centre Nivy Bratislava, ktorú otvorili v apríli tento rok. V centrálnom registri zmlúv (CRZ) sú k dispozícii k nahliadnutiu dve zmluvy. Prvá sa týka stavebných prác a jej celková suma činí 202 555,16 eura vrátane DPH. Druhá zmluva sa týka výroby, dodaniu a montáže, za ktoré zaplatila poisťovňa 103 480,61 eura. Dokopy tak štátna poisťovňa zaplatila za novú pobočku viac ako 306-tisíc eur.

Vzhľadom na to, že je v strate, sme sa preto zaujímali, či investovanie tisícoch eur považuje poisťovňa za správny krok. „VšZP redizajnuje a reorganizuje pobočkovú sieť v rámci optimalizovania nákladov na pobočkovú sieť, zlepšenia hospodárenia, ale aj v záujme zvyšovania komfortu a dostupnosti služieb pre klientov,“ uviedla denníku Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa Eva Peterová. Ako povedala, náklady na pobočkovú sieť nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, ale zo samostatného rozpočtu určeného na prevádzkové náklady. „V rámci nich VšZP už dlhodobo dosahuje úsporu. V roku 2022 dosiahla úsporu proti plánovaným prevádzkovým nákladom vo výške 4,5 mil. eur,“ dodala.

Pacienti by však oveľa radšej, než novú pobočku, chceli naplno využívať modernú nemocnicu Bory. „Nemali by ste radšej mať zmluvy s novou nemocnicou, aby tam mohli ísť ľudia poistení vo VšZP na operáciu a nemuseli čakať rok v poradovníku? Prečo neplatíte za operácie v novej nemocnici? My si nezaslúžime ísť na operáciu do novej nemocnice a mať svoju izbu?“ rozčuľovala sa pani Marta na facebookovej stránke poisťovni. „Zazmluvnenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti je predmetom aktuálnych rokovaní VšZP a Nemocnice Bory. V primárnom záujme VšZP je momentálne naplniť potreby všetkých nemocníc podľa vyhlášky ministerstva a zároveň zabezpečiť kvalitnú ústavnú zdravotnú starostlivosť na celom Slovensku,“ reagovala pohotovo poisťovňa.

Poistenci štátnej nemocnice si na Boroch nemusia platiť jedine za ambulantné a rádiodiagnostické výkony. Naopak, napríklad za výmenu bedrového kĺbu či komplikovanejšie operačné zákroky si budú cvakať zo svojho.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia finančnej skupiny Penta.

