Atraktívnosť tejto diéty spočívala v tom, že vás mala zbaviť kíl navyše bez špeciálnych potravín či nápojov a výsledky sľubovala v krátkom čase.

Tajomstvo Centovej diéty bolo založené na konzumácii lacných základných potravín, ktoré majú dlhú lehotu trvanlivosti. Jej účinnosť potvrdzovali aj samotní výživoví odborníci. Určite ste sa mnohí zamysleli, ako je to možné?

Celebrity propagujú centovu diétu. Zdroj: Instagram

Sľúbili sme vám, že na tajomstvo chudnutia sa opýtame herečky Karin Haydu a aj influencera Daniela Feranca, ktorý vystupuje pod prezývkou Čoje. Na lacných potravinách fungovali niekoľko dní a porozprávali nám, aké to bolo. Splnil sa požadovaný efekt?

„Takéto stravovanie som si vyskúšala, no jesť to isté s malými obmenami bez výživy a vitamínov...“ komentuje herečka Karin Haydu. K podobnému názoru sa prikláňa aj foodbloger Čoje. „Asi by som dlhodobo nevydržal len na tých jedlách.“ Celebrity sa zhodujú, že je náročné stravovať sa takýmito potravinami. Zámer Centovej diéty bol však úplne iný a nešlo o žiadnu redukčnú diétu.

