S veľkými dodávkami vakcín prichádzajú aj zmeny v očkovaní. V registračnom formulári na korona.gov.sk sa už na vakcíny od firiem Pfizer a Moderna môžu prihlásiť aj ľudia vo veku nad 50 rokov!

„Ministerstvo zdravotníctva, po dôkladnej analýze, umožňuje registráciu na mRNA vakcíny (Pfizer a Moderna) ľuďom nad 50 rokov,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Doteraz sa vakcínami Pfizer a Moderna očkovala veková skupiny od 60 rokov a chronicky chorí pacienti. Mladší ako 50 rokov sa môžu registrovať na očkovanie vakcínou AstraZeneca. Aktuálne nie je možný výber vakcíny.

Do konca mája je na Slovensko plánovaná dodávka vakcín v celkovom objeme 1 534 150. Najviac by malo byť od konzorcia Pfizer/BioNTech. Od tohto výrobcu by malo byť dodaných 1 047 150 vakcín.

Malý počet prihlásených záujemcov o očkovanie môže súvisieť aj s tým, že vekovej skupine 18 až 59 rokov je ponúkaná vakcína od firmy AstraZeneca. Vyskytli sa viaceré podozrenia na vznik krvných zrazenín po očkovaní. Mnohé krajiny ju preto načas alebo celkom stiahli z obehu. Tieto podozrenia sa však nikdy nepotvrdili.

Prihlásiť sa môže už aj sprievod

Registračný systém už umožní aj prihlásenie sprievodu osoby od 70 rokov. Nový formulár umožňuje zadať pri registrácii seniora aj rodné číslo sprievodu.

„Platí, že sprievodca sa môže zaregistrovať v prípade, že sa senior očkuje prvou dávkou. Sprevádzajúca osoba musí byť vo veku od 18 rokov a dostane rovnakú vakcínu ako senior, ktorého na očkovanie sprevádza,“ doplnila Eliášová.

Očkovaní budú v rovnakom centre a v rovnakom čase (automaticky im systém pridelí po sebe nasledujúce termíny). Termín na očkovanie druhou dávkou dostanú automaticky na rovnakom mieste a po sebe nasledujúcich termínoch. O dátume, čase a mieste očkovania budú obaja (senior aj sprievod) informovaní štandardným spôsobom. Teda dostanú informačnú SMS a mail.