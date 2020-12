Odborníci z ÚVZ zisťujú stravovacie návyky Slovákov každé 3 roky. Aktuálne údaje sú za rok 2019 na vzorke viac ako 3 700 ľudí starších ako 15 rokov.

Medzi hlavné zistenia patrí, že konzumujeme čoraz viac hovädzieho mäsa, hydiny a údenín, naopak, v jedálničku nám čoraz častejšie chýbajú ryby. Pritom by to malo byť presne naopak. „Mali by sme jesť menej červeného mäsa a nemali by sme jesť žiadne údeniny - najmä nie z červeného mäsa - alebo iba veľmi zriedkavo a v symbolických množstvách,“ upozorňuje gastroenterológ a obezitológ Peter Minárik.

Žiadne klobásy, salámy, slaniny, pečeňové paštéty či párky neodporúča konzumovať ani Svetový fond na výskum rakoviny. Dôvodom je fakt, že údeniny sú príčinou vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka, čo sa už roky pokladá za presvedčivo vedecky dokázané. K tomuto názoru sa pridáva aj Svetová zdravotnícka organizácia a ďalšie onkologické inštitúcie po celom svete. Naopak, doteraz sa nepotvrdilo, že by konzumácia bieleho mäsa, hydiny a rýb, zvyšovala riziko nádorových chorôb.

Pokiaľ ide o neúdené červené mäso, ako hovädzie, bravčové, jahňacie či divinu, príjem u dospelého by mal byť maximálne 350 – 500 g vareného mäsa za týždeň, čo pri porcii 150 g znamená konzumáciu najviac 3- až 4-krát do týždňa.

Zo zistení ÚVZ tiež vyplýva, že u Slovákov každým rokom klesá konzumácia mlieka. Kým v roku 2013 konzumovalo mlieko denne 42 % respondentov, v roku 2016 išlo o 39,7 % a v roku 2019 už iba 37,1% ľudí. Odborník na výživu pripomína, že vo vzorci správneho stravovania a zdravej výživy by mali byť 2 – 3 porcie mlieka a mliečnych výrobkov denne. „V tomto svetle je systematický pokles konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov zlou správou,“ hodnotí Minárik, pričom odporúča najmä odtučnené alebo nízkotučné mlieko.

Dobrou správou v stravovaní Slovákov je viac surovej a varenej zeleniny na tanieri u žien a menej častá konzumácia svetlého chleba a pečiva u mužov. „Zelenina je spolu s ovocím jednou z najzdravších potravinových skupín. Pokles konzumácie svetlého chleba a pečiva je dobrým trendom - a to najmä vtedy, ak sa nahrádza celozrnnými druhmi chleba a pečiva. Denne by sme v dospelom veku mali skonzumovať približne 30 – 35 g vlákniny,“ radí Minárik.

Slováci tiež menej často jedia margaríny. Kým v roku 2013 ich malo v jedálničku denne 10 % ľudí, vlani to už bolo len 7,2 %. Pozitívnou správou je pokles konzumácie sladených nápojov, ovocných džúsov a kofeínových nápojov. Vyzerá to však tak, že Slováci vymenili kolu za energetické nápoje, ktorých spotreba, naopak, stúpla. Podľa odborníka na výživu nie je zdravé ani jedno, ani druhé. Keď už neviete odolať, pozerajte na zloženie. „Nápoj s nižším obsahom cukru a energie by mal byť o niečo lepšou voľbou,“ dodal Minárik.

Príjem jednoduchých cukrov v strave podľa neho treba prísne strážiť. Denne by sme nemali skonzumovať viac cukru ako 10 % z celodenného energetického príjmu z potravy.

