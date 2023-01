Obec Petrova Lehota má ročný rozpočet 55-tisíc eur. Na plat starostu Radka Rožánka a pracovníčky obecného úradu sa z tejto sumy mesačne odrátava spolu 2-tisíc eur, lebo obaja robia len na skrátený úväzok. Teraz im však prišla faktúra na rovnakú sumu za elektrinu. Netušia, kde na to vezmú.

„Máme niekoľko odberných miest. Tie sa týkajú verejného osvetlenia, kultúrneho domu, domu smútku. Všetko nám to robilo 450 eur na mesiac. Teraz nám to navýšili na 1 890 eur mesačne, čo je niekoľkonásobok. Podobné malé obce to nemajú šancu zvládnuť, pokiaľ nepríde pomoc zo strany štátu,“ hovorí Radko Rožánek, starosta obce Petrova Lehota, ktorá sa nachádza na polceste medzi Trenčínom a Bánovcami nad Bebravou.

Radko Rožánek, starosta obce Petrova Lehota s novými platbami za elektrinu. Zdroj: Tatiana Michalková

Riešením nie je ani to, aby v obci vypli verejné osvetlenie. „Vzhľadom na to, že sme z 90 percent v lese, keby sme zhasli, nebude tu vidieť ani na krok,“ vysvetľuje Radko Rožánek. Podľa starostu sa náklady na elektrinu nedajú už žiadnym spôsobom znížiť. „Jedine hľadať príjmy, ale teraz absolútne netuším, kde by som ich mal nájsť,“ vraví starosta s tým, že zaplatiť novú faktúru budú musieť. „Z čoho? Toto je otázka, ktorú som ešte nevyriešil,“ uzatvára Radko Rožánek.

V obci Domaniža neďaleko Považskej Bystrice majú podobný problém ako v Petrovej Lehote. Kým cena elektriny im vzrástla iba mierne, po novom majú za plyn zaplatiť 6-tisíc eur mesačne. Doteraz platili 1 600 eur. „Ceny elektriny máme zazmluvnené do konca roka, takže nárast nie je až taký veľký. Pri plyne také niečo nemáme, takže on nám narástol extrémne. Snažili sme sa spraviť analýzy šetrenia. Cez celé vianočné sviatky sme napríklad vypli kúrenie na obecnom úrade, trochu sa to podarilo znížiť aj v škole, ale na úkor detí určite ísť nechceme,“ hovorí starosta Domaniže František Matušík. Zdôrazňuje, že ak to pôjde takto ďalej, obec pôjde do straty.

