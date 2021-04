Naše peniaze a majetok sú pre nás citlivou tému, ktorú neradi s niekým zdieľame. Štát si však myslí, že má právo vidieť, koľko peňazí majú na účte jeho občania i firmy. Zdôvodňuje to bojom proti praniu špinavých peňazí. Chystaná reforma, ktorá je zahrnutá do plánu obnovy, umožní prístup k týmto informáciám polícii, súdom aj tajným. Uvidia nie len koľko máte na účte,ale aj aké úvery splácate .

Pod zámienkou zefektívnenia boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí chce Ministerstvo vnútra vytvoriť Centrálny register účtov (CRÚ). V zmysle predloženého návrhu by mali banky poskytovať do neho okrem čísla účtu IBAN, identifikačných údajov klientov aj informáciu o zostatku na účte. Rezort vnútra sa bráni tým, že požiadavka prišla z Bruselu, no to nie je to celkom tak. Európska únia požiadala štáty len aby vytvorili „centralizované automatizované mechanizmy umožňujúce identifikáciu držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok“. Ide teda len o prehľad účtov. Slovensko teda ide nad rámec európskej smernice, ktorá informácie o zostatkoch vôbec nežiada.

Podľa predsedu finančného výboru NR SR Mariána Viskupiča je neprijateľné, aby sme takto zásadne zasiahli do bankového tajomstva: „Tento krok sa nedotkne len všetkých podozrivých z prania špinavých peňazí, ale všetkých ľudí. Ak by však tento návrh prešiel, sme pripravení obrátiť sa aj na Ústavný súd SR, keďže ide o ústavné právo na súkromie a bankové tajomstvo."

„Grázlom sa dajú účty monitorovať aj v tichosti po súhlase sudcu. A normálni slušní ľudia si takýto zásah do súkromia nezaslúžia," vyjadril sa k veci na sociálnej sieti bratislavský župan Juraj Droba.

Kto získa prístup k vašim účtom?

kriminálna polícia, finančná polícia a inšpekčná služba Policajného zboru

orgány činné v trestnom konaní alebo súd

Kriminálny úrad finančnej správy Slovenskej republiky

SIS

vojenské spravodajstvo

Anketa Súhlasíte s vytvorením Centrálneho registra účtov? Áno, bude to nápomocný nástroj 6% Je mi to jedno 3% Nie, nesúhlasím, je to zásah do súkromia 91% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: Kedy CRÚ spustia a čím argumentuje ministerstvo vnútra? »