Máte aktuálne veľa prípadov vo vašej obci?

- Je toho stále veľa, ja som už tiež bol pozitívny počas Vianoc, aj celá moja rodina. Teraz mám v karanténe suseda s rodinou, cez plot mu nosím nákupy, minule mi volal o 19-tej večer, že potrebuje lieky, tak som bežal hľadať otvorenú lekáreň.

Zhoršuje sa situácia v poslednej dobe?

- Plošné testovanie na prelome októbra a novembra ukázalo nejaké čísla, no to boli mizivé čísla oproti dnešku. Vtedy sme mali na 1 500 testovaných 9 pozitívnych. Teraz testujeme každý týždeň a máme oveľa vyššie čísla. Presne to neviem, nakoľko sú to citlivé údaje, ktoré určite nechceme nijako zneužívať, len niekedy je to dobré vedieť,

Kvôli čomu?

- Napríklad ak ide o problémovú rodinu, tak ich trochu strážim, aby zostali doma a nikam nechodili. Niektorí sú úplne neuvedomelí. Pár takých som už videl, že behajú po dedine. Snažíme sa ich upozorniť, aby išli domov a naozaj tam sedeli počas celej karantény.

Počas prvej vlny boli ľudia zodpovedneší?

- Vtedy sa občania zomkli, začali šiť rúška pre starších občanov, dobrovoľníci nosili nákupy ľuďom, aby sa zbytočne nestretávali s druhými v obchodoch, všetko bolo zatvorené, podniky, obchody, firmy, všetci boli doma. Nikto nenadával, nereptal, každý mal k pandémii rešpekt. Ten dnes mnohým chýba.

