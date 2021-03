Nákup ruskej neregistrovanej vakcíny Sputnik V mal byť prelomovou zbraňou v pandémii. Stal sa pravý opak a vyvolal takmer mesiac trvajúcu vládnu krízu. Napriek tomu, že je na Slovensku už vyše štyroch týždňov, stále leží v sklade. Kedy ním začneme očkovať? Ministerstvo to povedalo jasne!

Dosluhujúci premiér Igor Matovič 1. marca s veľkou pompou uvítal prvé dávky ruskej vakcíny na košickom letisku spolu s teraz už bývalým ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V, informoval vtedy.

Nákup neschválenej vakcíny poza chrbát koaličných partnerov vyvolal poriadnu nálož kritiky a hnevu. Odborníci kritizovali postup ministra zdravotníctva ako aj fakt, že za podanie očkovacej látky má zodpovedať lekár. Štátny ústav pre kontrolu liečiv sa jasne vyjadril, že látku nemôže odobriť, lebo na to nemá odborné ani laboratórne kapacity.

V neposlednom rade Sputnik takmer vyvolal pád vlády. Mesiac celá krajina sledovala hádky politikov, podávanie demisií aj rôzne ultimáta koaličných strán. Konflikt sa podarilo zažehnať, otázkou však ostáva, kedy sa začne očkovať Sputnikom.

„K vakcíne Sputnik V budeme komplexne informovať po oboznámení sa so závermi kontrol, takisto o ďalšom postupe,“ informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Sputnik medzičasom testovali v spoločnosti Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch. Skúškou bezpečnosti vakcína prešla. To, že nie je toxická dokazuje fakt, že jej podanie bez ujmy prežili štyri morčatá a desať myší. Ďalšie kontroly mal vykonať Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý ale svoje stanovisko stále nezverejnil.

Medzičasom Európska agentúra pre lieky (EMA) začala tento mesiac proces predbežného posudzovania očkovacej látky Sputnik V. Ide o kľúčový krok predtým, než by mohlo dôjsť k schváleniu tejto vakcíny na použitie v členských krajinách EÚ. Ak by sa tak stalo, išlo by o prvú očkovaciu látku vyvinutú mimo západných krajín, ktorá prešla prísnym posudzovacím procesom EMA.

