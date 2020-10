Až 62 percent učiteľov si myslí, že vláda nezvláda súčasnú situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Polovica oslovených učiteľov druhého stupňa základných škôl sa vyjadrila, že vláda neinformuje o novom koronavíruse pravdivo.

Takmer tretina (31 percent) učiteľov si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si dala vypracovať mimoparlamentná strana Spolu a Európska ľudová strana (EPP) medzi učiteľmi druhého stupňa základných škôl.

"Boj s pandémiou určite nie je ľahká záležitosť. O to viac je potrebné, aby do tejto neistoty vstupovala vláda zrozumiteľne," uviedol predseda strany Spolu Juraj Hipš na fakt, že 62 percent učiteľov si myslí, že vláda nezvláda súčasnú situáciu so šírením nového koronavírusu. Dôveryhodnosti vlády by podľa neho prospela rozvaha, jasný plán a pravidelné a včasné oznamovanie pripravovaných opatrení.

Takmer polovica učiteľov sa stavia kriticky aj k spôsobu, akým zvládlo ministerstvo školstva prvú vlnu koronakrízy. "Nespokojnosť sa týka zabezpečenia hlasových a dátových služieb pre učiteľský zbor. Drvivá väčšina učiteľov si náklady musela hradiť zo svojich vlastných zdrojov," vysvetlil Hipš. Chýbala aj metodická podpora, za nedostatočnú ju považovala taktiež takmer polovica učiteľov.

