Očkovanie chráni pred nákazou koronavírusom, no v malom percente prípadov sa stane, že sa nakazí aj človek po vakcíne. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) nazýva tieto infekcie „prelomové". Sú veľmi ojedinelé a raritné. Tvoria len 1 % všetkých prípadov. Takéto ojedinelé prípady sa vyskytujú pri všetkých typoch vakcín, nie len pri tých proti covidu.

Rovnaký názor má aj lekár Ghassan Kamel zo St. Louis (Missouri), ktorý v lokálnej televízii KSDK News názorne vysvetlil, aký dosah na pľúca má vakcína proti COVID-19. V prenose ukázal röntgenové snímky dvoch pacientov nakazených covidom. Pomocou týchto dvoch fotiek znázornil, že medzi zaočkovanými a nezaočkovanými je obrovský rozdiel.

Doktor Kamel, ktorý je riaditeľom lekárskej JIS v nemocnici SSM Health, tvrdí, že v prípade pacienta bez vakcíny bol röntgen pľúc výrazne biely, čo ukazuje poškodenie koronaívrusuom a znamená, že sa v pľúcach nachádzajú veci, ktoré tam nemajú čo robiť - najmä baktérie, hlieny a sekréty. „Pľúca by rozhodne prinajmenšom vyžadovali kyslík a v niektorých prípadoch by vyžadovali viac ako len kyslík. Môžu potrebovať ventilátor alebo intubáciu, mechanický ventilátor so sedatívami a zásadnú podporu života,“ povedal doktor Kamel.

Pre porovnanie ukázal druhú snímku - pľúca zaočkovaného pacienta, ktorý sa nakazil koronavírusom. Jeho pľúca boli jasnejšie, snímka obsahovala viac čiernej farby. Čierne pľúca sa zobrazia vtedy, keď sú naplnené vzduchom. Ide o jasný dôkaz toho, že zatiaľ čo pľúca zaočkovaného muža boli naplnené vzduchom, pľúca nezaočkovaného hlienmi prípadne baktériami.

Anketa Ste zaočkovaní? Áno, Pfizerom 36% Áno, Modernou 9% Áno, AstraZenecou 15% Áno, Sputnikom 2% Nie 38% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kamel zdôraznil, že najdôležitejší prínos vakcíny je ten, že očkovaní pacienti málokedy vyžadujú hospitalizáciu. Väčšinou sa tak stane pri ľuďoch s oslabenou imunitou alebo s už existujúcimi diagnózami. Ale aj tí si iba ojedinele vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Práve takú však vo väčšine prípadov potrebujú neočkovaní. Na záver dodal, že verí, že pohľad na desivý rozdiel na snímkach presvedčí ľudí, aby dôverovali očkovaniu. „Ak sa vám nepáči rúško rozhodne sa vám nebude páčiť ventilátor,“ povedal Kamel.