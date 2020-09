O výsledkoch testov počúvame každý deň, no ako skutočne prebiehajú a čo všetko sa z nich dá zistiť? Na otázku, či sa dajú oklamať alebo zmanipulovať odpovedá skúsený infektológ Peter Sabaka.

Po rúškach sa na pretras začína dostávať aj testovanie. Na internete sa nebezpečne začali šíriť rôzne zavádzajúce informácie o tom, ako PCR testy prebiehajú, ako jednoducho sa ich výsledok dá oklamať a aj špekulácie o tom, ako sa s výsledkami manipuluje.

Ministerstvo zdravotníctva preto upozorňuje, aby ľudia podobným výmyslom neverili. „Už pred pár týždňami sme v spolupráci s políciou vyvracali nezmysel, že palička pri výtere môže poškodiť mozog a teraz tu máme ďalší hoax týkajúci sa PCR testov," uviedlo ministerstvo. Čo na to hovorí infektológ?

„Nie je pravda, že vyšetrenie PCR na COVID-19 stanoví aj prítomnosť ľudskej DNA, keďže oba vyšetrované gény sa nevyskytujú u človeka, ani sa na žiadne ľudské gény nepodobajú. Metóda PCR je navrhnutá tak, aby reťazce ktoré sa pri nej používaju presne zapadli len a len do RNA vírusu SARS-CoV-2. Ak by bolo pravdou, že PCR vyšetruje aj prítomnosť ľudskej DNA, bolo by pozitívne u každého človeka, čomu protirečí tisícky negatívnych vyšetrení každý deň," reaguje na nepravdivú informáciu infektológ z Kramárov Peter Sabaka.

Ako samotné testovanie prebieha? Vyšetrenie na koronavírus SARS CoV-2 sa realizuje hlavne výterom, ktorým sa odoberie ster z nosa, ktorý obsahuje mŕtve odlúpené bunky sliznice a v nich sa hľadá nukleová kyselina vírusu. Nukleová kyselina zvaná RNA sa hľadá metódou PCR. Tá využíva kratšie reťazce nukleovej kyseliny, ktoré presne zapadnú do RNA koronavírusu ako kľúč do zámku. Tieto reťazce sú vyvinuté tak, aby sa naviazali len na RNA SARS-CoV-2.

V prístroji, v ktorom sa PCR vyšetruje, sa vírusová RNA pomnoží, aby sa dala zobraziť a dokázať jej pritomnosť. „Ak sa vo vzorke, ktorú vyšetrujeme, nenachádza RNA koronavírusu SARS-CoV-2, tak sa krátke reťazce nukleovej kyseliny využívané metódou PCR nemajú na čo naviazať, v skúmavke nedôjde k namnoženiu RNA a teda vyšetrenie nič nezobrazí a výskedok je negatívny," vysvetľuje infektológ. Ak je výsledok pozitívny, pacient má v nose koronavirus SARS-CoV-2.

„Keďže pri metode PCR sa používajú reťazce nukleovej kyseliny, ktoré presne zapadnú do RNA koronavírusu, dokážeme metódou PCR len pritomnosť vírusu SARS-CoV-2. Podobne ako jedným kľúčom otvoríme len jedny dvere. Metóda PCR sa používa už dlhé roky ako veľmi presná metóda diagnostiky rôznych infekčných chorôb práve pre jej vysokú spoľahlivosť," dodáva Sabaka.

