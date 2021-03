Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave zasiahla mimoriadne tragická udalosť. Nemocnica prišla o jedného z členov vedenia. Udalosť je o to tragickejšia, že išlo len o 36-ročného človeka, ktorý si mal sám siahnuť na život.

Norbert Németh bol v NÚDCH vedúcim prevádzkovo-technického odboru. V pondelok mal spáchať samovraždu výstrelom zo zbrane. Informáciu o strate zamestnanca potvrdila aj hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. ,,Je nám nesmierne ľúto každej ľudskej tragédie. Aj vzhľadom na ochranu súkromia pri udalostiach podobného typu vo všeobecnosti, uvedené nebudeme bližšie komentovať.“

Jeho smrť vyvoláva viacero otáznikov. Údajne bol v práci pod tlakom, pretože mal konflikty s novým vedením nemocnice. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) vlani v máji odvolal dlhoročného riaditeľa Ladislava Kuželu a na jeho miesto dosadil Petra Magáta. Práve s ním vraj Németh nevychádzal najlepšie. „Zo strany vedenia nemal na ružiach ustlané,“ povedal nám zdroj z prostredia nemocnice, ktorý si neželá byť menovaný.

Z vedúcej funkcie ho mali dokonca preradiť na nižšiu pozíciu. Tieto a akékoľvek ďalšie informácie vedenie nemocnice nechcelo komentovať. Problémy mal však údajne aj v súkromí. Nedávno sa rozišiel s priateľkou, s ktorou žil v bezdetnom vzťahu.

Správa o smrti exkolegu doslova zdrvila aj jeho bývalého šéfa Ladislav Kužela. Na Norberta Németha si spomína len v tom najlepšom. Aj po odchode Kuželu z postu šéfa nemocnice boli spolu v pravidelnom kontakte. Prečo došlo k takej nepochopiteľnej tragédii, však netuší. „Neviem si to vysvetliť. Keby ste ho poznali, to bol chlap plný energie, elánu, bez náznaku depresie. Či bola nedeľa, či bol sviatok, on bol ten, ktorý nie že delegoval, ale sám išiel riešiť problém. V dnešnej dobe je už málo takých,“ povedal nám Kužela.