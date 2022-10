Stúpajú ceny nafty, benzínu a zrejme aj DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK: TO vážne majú o TOĽKO zdražieť? ×

Ceny diaľničných známok by sa mohli v budúcom roku zvýšiť. Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v nariadení vlády, ktoré je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ročné a 365-dňové známky by napríklad mohli zdražieť o 10 eur, stáli by teda 60 eur.