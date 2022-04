Ekonomická situácia na Slovensku, ale aj v celej Európe je dnes veľmi zaujímavá. Sme v situácii, keď sa končí pandémia, ekonomiky sa postupne otvárajú, ľudia by radi cestovali. Všetci by v tomto čase očakávali, že ekonomický rast bude vysoký. Plány však prekazila vojna, zhodli sa odborníci v diskusii Café Európa. „Na Ukrajine vypukla vojna, ľudia zomierajú a z ekonomického hľadiska sa my Európania pripravujeme na dlhoročnú vojnu o energie,“ povedal šéf Inštitútu finančnej politiky (IFP) Juraj Valachy.

Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre potravinárstvo (SPPK) Marián Šolty vidí najväčší problém v zdražovaní energií. „Ceny energií sa odrážajú v každom výrobku, nielen v potravinách. Vojnová situácia na Ukrajine zvýšila ceny pšenice, olejnín či kukurice až na dvojnásobok. Nik nevie, ako sa to vyvinie. Sú tu niektoré signály, že by to mohlo ísť ešte vyššie,“ zhodnotil v diskusii.

Aj keď potraviny sú čoraz drahšie a drahšie, Slováci si najmä teraz počas veľkonočných sviatkov neodopierajú. Sociológ Michal Vašečka tvrdí, že za to môže naša nátura. „Ľudia nakupujú prehnane veľa. Ale nenakupujú preto, aby to všetko zjedli, bohužiaľ, veľa z toho vyhodia. Kupujú to preto, lebo je to dôkaz istého sociálneho statusu. To sú veci, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Niektorí sa totiž ešte pamätajú na vážne problémy, napríklad v 60. rokoch, keď zrazu nebolo mäso, za vojny, za prvej republiky nebol taký dostatok jedla. Ľudia majú pocit, že keď sa dnes obklopia tým jedlom, dokážu si svoj rastúci sociálny status. Ten plný stôl je niečo, čo sa ukazuje susedom, čo sa fotí,“ myslí si sociológ.

Namiesto takýchto spomienok by sme si podľa neho mali spomenúť radšej na časy, keď na tom bola Európa z hľadiska inflácie ešte horšie. „Dnes sa v podstate nič také hrozné nedeje. V minulosti generácie zažili omnoho dramatickejšie veci ako teraz. Napríklad Nemecko v dvadsiatych rokoch zažilo hyperinfláciu, chlieb stál niekoľko miliárd mariek, alebo v Juhoslávii v osemdesiatych rokoch zažili takú infláciu, že keď prišli ľudia do reštaurácie, rýchlo kupovali pivo, lebo draželo ešte počas toho večera, ako oni platili. Preto to, čo teraz zažívame, nie je nikomu príjemné, každému inflácia zožiera nejaké peniaze, bez ohľadu na to, koľko ich máme. Ale nedeje sa nič až také strašné,“ vyjadril sa Vašečka.

Napriek tomu upozornil, že by sme sa mali pripraviť na to, že aj keď inflácia klesne, ceny sa už do tých pôvodných nevrátia. „Pretože tie ceny boli výsledkom globalizácie v podobe, ktorá, je veľmi otázne, či je ešte reprodukovateľná. Globalizácia má mnoho dosahov, no z hľadiska environmentálneho, ak to myslíme s bojom s klimatickou zmenou naozaj vážne, musíme si premyslieť, či sa naozaj budú v januári a vo februári dovážať maliny a čučoriedky z Čile alebo z Južnej Afriky,“ upozornil. Vašečka tvrdí, že by sme si mali zvyknúť, že možno nebude taká dostupnosť niektorých tovarov a pri niektorých cena možno narastie, lebo to bude naozaj luxusný tovar.

Sociológ Michal Vašečka je presvedčený o tom, že táto kríza je pre Slovensko vlastne šancou. „Je to šanca na to, že sa nám už nestane, aby sme nediskvalifikovali zdroje energií. Nemalo by sa nám stať, že v krajine, akou je Slovensko, kde teoreticky môžeme čerpať geotermálnu energiu, sa do toho neinvestuje 32 rokov, po roku ´89 vôbec. My vieme, že to tu máme, a nič s tým nerobíme. Na Islande, samozrejme, majú tej geotermálnej energie viac, ale pracujú s tým,“ povedal.

Dnes je podľa neho veľký problém, že síce zateplíme budovy, ale nijakým spôsobom nereflektujeme to, že stredná Európa je prekúrená. „Štátna norma hovorí jasne. Tam, kde sedím v pokojovom režime, má byť 22 stupňov Celzia, tam, kde sa pohybujem, napríklad kuchyňa, 20 stupňov, tam, kde spím, 18 stupňov. No a teraz mi povedzte, kto to dodržiava,“ pýtal sa sociológ. „To nie je správne. Nechceme ísť do extrémov, ale skúsme niečo robiť aj s tým, koľko míňame energie. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré to preháňajú. My sme svojho času mali pomerne lacnú energiu zo Sovietskeho zväzu a trošku sme si zvykli ňou plytvať,“ dodal.

