Čakanie sa oplatilo. V komplexe Nivy na Mlynských nivách otvorili včera ráno novú autobusovú stanicu a objektom na európskej úrovni prešli už aj prví cestujúci. Okrem stanice otvorili nákupné centrum so zelenou strechou a prvú cyklovežu v hlavnom meste. Stará stanica z čias socializmu je zabudnutá, súčasná dýcha eleganciou 21. storočia!

Otvorenie sprevádzala aj slávnosť. „Po štyroch rokoch stavebných prác otvárame stanicu, kde cestujúci radi zmeškajú svoj spoj. Z miesta, z ktorého sa kedysi utekalo, sa stane miesto, ktoré si všetci obľúbia,“ povedal generálny riaditeľ investora HB Reavis Slovakia René Popik, ktorý stanicu symbolicky odovzdal dopravcovi Slovak Lines. Ten ju má prevádzkovať najbližších 40 rokov.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba podotkol, že autobusová stanica je vstupnou bránou do hlavného mesta aj Bratislavského kraja. Dúfa, že sa vďaka tomu stane cestovanie autobusmi pre Bratislavčanov atraktívnejšie.

„Individuálnou automobilovou dopravou sa v našom kraji prepravuje 75 percent ľudí a len 25 percent využíva prostriedky hromadnej dopravy,“ spresnil. Juraj Droba súčasne vyjadril potešenie, že za autobusovú stanicu v Bratislave sa už netreba hanbiť. „Medzi starou a novou stanicou určite nie je ťažké nájsť 10 rozdielov,“ doplnil bratislavský primátor Matúš Vallo.

Prvý autobus z novučkej stanice vyrazil už o tretej ráno smerom na Schwechat. Stanica sa nachádza na prvom podzemnom poschodí komplexu, cestujúci tu nájdu 36 nástupísk, sedem výstupísk a 86 stojísk pre autobusy s bezbariérovým prístupom. „Využiť môžu aj informačné pulty, úschovňu batožiny, miestnosti na prebaľovanie a dojčenie, ale aj zónu s lavičkami, ktorá ponúka až osemdesiat miest na sedenie a bezplatnú WiFi sieť,“ dodal René Popik. Priamo na podlaží s autobusovou stanicou budú k dispozícii obchody, drogéria a tiež rýchle občerstvenie.

Spolu so stanicou otvorili včera aj väčšinu obchodov a prevádzok a sprístupnili prvý podzemný kruhový objazd na Slovensku, ktorý je vlastne vstupnou bránou do podzemného parkoviska. „K dispozícii bude celkovo 2 150 parkovacích miest, z čoho takmer polovica bude v parkovacom dome s vjazdmi z ulice Mlynské nivy a od VÚB banky,“ informoval investor. Chodci sa do centra dostanú tromi hlavnými vstupmi, z čoho jeden bude otvorený 24 hodín denne.

Predajná plocha zaberá rozlohu 70-tisíc štvorcových metrov. Okrem obchodov a služieb tu, samozrejme, nechýba gastro zóna, ktorá je doplnená o tržnicu, kde si môžete kúpiť čerstvé lokálne produkty od overených farmárov.

