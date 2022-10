Vo vlastnej krajine sa cítime nespokojní. Len 8 percent Slovákov vníma Slovensko ako lepšie miesto na život než Česko, pričom spomedzi Čechov je so svojou krajinou spokojných až 51 percent. Vyplýva z najnovšieho prieskumu agentúry NMS Market Research realizovaného v oboch krajinách.

Najzarážajúcejším zistením však je, že takmer polovica Slovákov (48 percent) sa stotožňuje s Čechmi v názore, že Česko je lepšie miesto na život. „V spoločnosti Slovákov a Sloveniek cítiť sklamanie a skepsu. Viac ako dva roky prežívame náročné momenty v dôsledku pandémie, vojny na Ukrajine či rekordného zdražovania. Ľudia k tomu citlivo vnímajú aj politickú nestabilitu, ktorá v kontexte týchto náročných momentov prehlbuje negatívne vnímanie našej životnej úrovne. Ľudia po zvolení novej vlády v roku 2020 očakávali zmenu, prišlo však sklamanie,“ interpretuje prekvapivé výsledky spoluautor prieskumu Mikuláš Hanes.

Kým necelá polovica Slovákov si myslí, že Česko je lepšou krajinou na život, o Slovensku si to Česi myslia len výnimočne, konkrétne v 5 percentách prípadov. Približne štvrtina Slovákov aj Čechov vníma obe krajiny na rovnakej úrovni. Rozdiely medzi krajinami panujú aj v názore na rozdelenie federácie v roku 1993. Slovákom je viac ľúto sa spoločným štátom. Negatívne vníma jeho zánik 54 percent z nich, čo je v porovnaní s 35 percent Čechov výrazne viac. Navyše, viac ako polovica Slovákov si myslí, že zánik ČSFR mal negatívny dosah na ich životnú úroveň.

Odhalenie prieskumu sa nám potvrdilo aj v uliciach nášho hlavného mesta. Oslovili sme viacerých ľudí, väčšina z nich vyzdvihla Česko. „Môžem to porovnať, pretože na Slovensku som žila do 20 rokov a teraz som 20 rokov v Česku. Myslím si, že na prácu a vychovávanie detí je lepší život v Česku. Politická situácia tu je katastrofálna a rútime sa do záhuby,“ povedala nám Nikoleta (40). „Život v Česku je lepší, majú lepšie súdnictvo aj zdravotníctvo. To sú také hlavné veci, ktoré vidím, že sú u nás podstatné riešiť a oni ich majú lepšie,“ myslí si Jaroslav (29).

Pani Alžbeta (62), naopak, považuje Slovensko za lepšiu krajinu na život: „Ja si nemyslím, že život v Česku je lepší. Lebo tu sú eurá a toto je lepšie než české peniaze. Myslím si, že na Slovensku je určite lepšie, ale bolo by možno lepšie, keby bolo Československo, pretože by sme boli väčší a silnejší.“ V otázke spojenia republík s ňou súhlasí aj Jozef (79): „Bolo by lepšie, keby sme ostali Československo, pretože vtedy sme niečo znamenali. Veľa bolo vtedy dobrého.“ Najmä mladšia generácia však s týmto názorom nesúhlasí. „Čo sa týka opätovného Československa, nemyslím si, že by to bolo dobré. Poďme sa pohnúť niekde ďalej, ale máme sa od nich čo učiť,“ dodal Jaroslav (29).

To sa ukázalo aj v prieskume. Zánik federácie vníma negatívne zo staršej generácie 61 percent opýtaných, z mladších len 38 percent. „Je však dôležité spomenúť, že aj medzi mladými je viac tých, ktorí vnímajú dosah rozpadu federácie negatívne, ako tých, ktorí ho hodnotia v pozitívnom smere. A to aj medzi mladými vo veku do 25 rokov, ktorí celý život žijú v samostatnom Slovensku,“ dopĺňa výsledky výskumníčka Denisa Lakatošová. Len 16 percent Slovákov zastáva názor, že rozpad ČSFR mal pozitívny dosah na našu životnú úroveň. U Čechov je situácia opačná. Takmer tretina Čechov hodnotí dosah rozpadu federácie ako pozitívny, len 16 percent ho hodnotí negatívne.

