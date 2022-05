Bezvládne telo Bilasa našli v piatok 29. apríla skoro ráno v jednom z luxusných rodinných domov v bratislavskom Starom Meste. Polícia už vtedy informovala, že muž sa pravdepodobne nadýchal výfukových splodín. Priotrávila sa aj jeho rodina. Prípad okamžite vyvolal podozrenia, že auto niekto naštartoval úmyselne, no ukazuje sa, že mohlo ísť o nešťastnú náhodu. Vyšetrovanie stále pokračuje, polícia aktuálne pracuje s verziou, že malo ísť o nedbanlivý trestný čin, upozornil portál Aktuality.sk.

Auto na hybridný pohon sa údajne naštartovalo samo. Podnikateľ Bilas bol v tom čase v obývačke priamo nad garážou a zrejme spal, čo sa mu stalo osudným.

Motoristický expert upozornil na fakt, že takéto auto v istých prípadoch môže naštartovať motor aj samé, aby si tak dobilo batériu. „Je to možné. Hybridné vozidlá, a to plug-in hybridné a aj klasické hybridné, môžu počas státia so zapnutým zapaľovaním priebežne zapínať a vypínať spaľovací motor, a teda počas tohto času produkovať emisie - výfukové plyny. Niektoré automobily, ak sú dlhší čas ponechané so zapnutým zapaľovaním bez akejkoľvek interakcie s vodičom, môžu samočinne toto zapaľovanie aj vypnúť,“ vysvetlil editor magazínu Autoviny.sk a redaktor časopisu Auto Motor a Šport Erik Stríž.

Spaľovací motor si podľa odborníka vie hybridné auto samé zapnúť vtedy, ak ho nevypnete správne, automatická prevodovka nie je v polohe P. „Chyba by teoreticky mohla nastať v prípade, že vodič zabudol vypnúť zapaľovanie a odišiel od vozidla bez toho, aby ho skontroloval či zamykal. Hybrid sa môže naštartovať samočinne v prípade, že sa spotrebuje energia v pomerne malej batérii, ale nemusí to tak byť v každom takomto vozidle,“ upozorňuje Stríž.

Novšie modely hybridov vraj majú v sebe nainštalovanú poistku, a teda sa vypnú sami potom, ako vodič z auta vystúpi. Riziko však hrozí aj pri ďalších vozidlách. „Môžeme uvažovať všeobecne nad hybridnými a plug-in hybridnými automobilmi, ale teoreticky aj nad tými, ktoré majú systém štart-stop a iba obyčajný spaľovací pohon bez elektrifikácie,“ doplnil motoristický expert.

Anketa Uprednostnili by ste hybridné auto pred naftovým? Áno 42% Nie 58% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Či mohla byť skutočnou príčinou smrti známeho podnikateľa nešťastná náhoda a aké okolnosti tomu predchádzali ukážu až závery policajného vyšetrovania.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Ako je možné že si zápach nik nevšimol?