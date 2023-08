Na Slovensku sa predávajú falošné medovicové medy. Upozorňujú na to včelári. Ľuďom radia, aby si dali pozor a med kupovali len od overených producentov, ktorí med predávajú v pohároch s etiketami.

Tohtoročná sezóna včelárov vôbec neteší, hovoria o nej ako o jednej z najťažších za ostatných 20 rokov. Pre výkyvy počasia vyprodukovali včely približne len štvrtinu z celoročnej produkcie medu. Najviac chýbajú lesné medy.



Hoci pravého medovicového medu takmer niet, Slovenský zväz včelárov eviduje výrazný nárast predávaného medovicového medu, ktorý predajcovia vo veľkých množstvách ponúkajú zákazníkom.



Hovoria tak o absurdnej situácii a klamaní spotrebiteľov a ľudí vyzývajú, aby boli opatrní a dali si pozor na falšovateľov medu, ktorí nielenže neponúkajú prvotriednu kvalitu, ale sa aj finančne obohacujú na úkor spotrebiteľov a poctivých včelárov. Predávajú ho aj za podozrivo nízke ceny. Kilo pravého medovicového medu dnes stojí cez 10 eur, medy výrazne pod 10 eur určite medovicové nie sú.

„Ľudia by si mali dávať pozor na to, ak im niekto ponúka lacný lesný medovicový med vo veľmi tmavej farbe, pretože často býva takýto produkt dofarbený umelými farbivami alebo zahustený ryžovými sirupmi. Pochádzajú z východnej Ázie, kde sa preukázateľne zdvojnásobila produkcia „medu“ pri rovnakých počtoch včelstiev. Pravého medovicového medu sme v tejto sezóne vytočili len zlomok. V tomto roku ide skutočne o nedostatkový produkt, nie je možné, aby sa predával vo veľkom,“ apeluje predseda Slovenského zväzu včelárov Pavol Fiľo.



A čo by ste si mali všímať? Napríklad od predajcu medovicového medu zakaždým pýtať med v pohári s etiketou. Na nej musia byť uvedené všetky základné informácie o výrobcovi a produkte tak, aby bol vysledovateľný. Tak je označený každý stopercentný med od overeného včelára.

„Určite neodporúčam kupovať med pri cestách alebo cez internet od neznámych predajcov. Falšovateľov pribúda. Máme indície, že aj na slovenskom trhu sú výrobne, kde med miešajú s prídavnými látkami a umelo zvyšujú jeho objem. Žiaľ, Slovensko naďalej nemá certifikovanú metodiku a prístrojové vybavenie, vďaka čomu by sme laboratórne a úradne vedeli overiť pravosť každého jedného medu na našom území. Chýba nám aj legislatíva na národnú etiketu, ktorá bude vyžadovať percentuálne podiely medov z rôznych krajín,“ dodáva Fiľo.



Nárast počtu predajcov medovicových medov v sezóne, keď je ho akútny nedostatok, tak len potvrdzuje fakt, že med patrí medzi najviac falšované potraviny. Obdobný problém s falšovaním vnímajú slovenskí včelári aj v prípade agátových medov. Agátový med má svoju typickú jemnú arómu a chuť, ktorá sa po pridaní ryžových sirupov stratí.

5 rád ako rozpoznáte pravý med od falošného nájdete na druhej strane...