Kým prvú vlnu sme zvládli výborne a ako jedni z najlepších, pri druhej to už tak byť nemusí. V súčasnosti je ochorením COVID-19 nakazených 3 241 Slovákov. Rastie počet červených aj oranžových regiónov, v oboch kritických skupinách je po 14 okresov.

Podľa prezidenta infektológov Pavla Jarčušku je epidemiologická situácia momentálne najhoršia na Orave a v Michalovciach. „Ak nebudeme dodržiavať prijaté opatrenia a možno nad ich rámec i ďalšie individuálne, tak sa môžeme priblížiť k Česku. Myslím si však, že to zatiaľ nehrozí. Ale predpokladáme, že za tri týždne sa môže počet infikovaných pacientov zdvojnásobiť,“ pripustil.

Reprodukčné číslo sa našťastie dlhodobo drží na 1,15. „Znamená to, že jeden infikovaný nakazí minimálne jedného až dvoch ľudí. Je to priemerná hodnota. Dôležité je si uvedomiť, že pokiaľ máme takto dlhodobo reprodukčné číslo, tak počty infikovaných budú zo dňa na deň rásť,“vysvetlil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Vidno to podľa neho aj na denných prírastkoch pozitívne testovaných. Každý týždeň je to približne o 20 percent viac. „Veľmi starostlivo sledujeme, ako rastú počty infikovaných v kritickej vekovej skupine nad 65 rokov. Posledný týždeň je to 154 osôb,“ upresnil.

Tento trend by sa dal zastaviť iba prísnejšími opatreniami. Lenže pod tlakom ľudí premiér Igor Matovič upustil od sprísnenia podmienok svadieb a isté uvoľnenie nastalo aj pri hromadných podujatiach, na ktorých sa môže v interiéri zúčastniť najviac 500 ľudí a vonku tisíc. „Pri dnešnom stave epidémie máte 16-percentnú šancu, že sa na zhromaždení s kapacitou 500 ľudí dostanete do styku s pozitívnym prípadom. V Bratislave je dokonca táto šanca 37 %,“ vysvetlil minister.

Je pritom dokázané, že ak sa zníži počet osôb z 500 na 100, tak počet kontaktov sa zníži 25-krát. „Najdôležitejšie sú prísnejšie opatrenia na regionálnej úrovni. Ak počet pacientov narastie, tak sa prijmú aj opatrenia na celoslovenskej úrovni,“ doplnil Jarčuška. Podľa odborníkov sú najrizikovejšie svadby, rodinné oslavy, bary, diskotéky, cirkevné udalosti, športové sústredenia, ubytovne, internáty, ale aj pracoviská.

Obrovské riziko predstavujú aj ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia. „Slovensko je v objatí rizikových regiónov okolitých krajín,“ varuje Krajčí. Situácia sa enormne zhoršuje najmä v Česku, ktoré je momentálne druhou najrizikovejšou krajinou v Európe. Na 100-tisíc obyvateľov tam pripadá až 178 infikovaných. Najhoršie je na tom Španielsko, kde majú na 100-tisíc obyvateľov 300 pozitívnych, zlá situácia je aj vo Francúzsku.

Po náraste počtu infikovaných sprísňuje opatrenia Maďarsko, situácia sa zhoršuje aj v Rakúsku. „Konzílium odborníkov navrhuje zaujať k týmto dvom krajinám stanovisko. Ale mali by sme sa na ne pozerať ako na červené,“povedal minister.

Čítajte ďalej: Na tieto zmeny sa treba pripraviť