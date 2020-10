1. Meteorológovia hlásia silné dažde - ako rýchlo si môžem poistiť svoj dom, aby mi bola preplatená prípadná škoda?

- Ak klient podpíše zmluvu dnes, účinnosť nadobúda najskôr zajtra. Riziko povodní a záplav však nie je možné poistiť v prípadoch, ak už je v danej oblasti vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity alebo 2. stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou hladinou vodného toku. Výstrahy vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav. Rovnako to nie je možné ani v prípade, že za posledných 10 rokov vznikla na poisťovanom dome alebo byte škoda v dôsledku záplavy či povodne.

2. Čo mám ako prvé urobiť, keď mi vytopí dom, garáž, pivnicu, záhradu?

- Je dobré sledovať predpoveď počasia – keď hlásia silné búrky, premiestniť veci z garáže a pivnice na vyššie miesto, odložiť alebo prekryť voľne stojace veci v záhrade alebo preparkovať auto. Ak už samotná škodová udalosť nastane, odporúčame vyhotoviť z nej fotodokumentáciu a potom, samozrejme, postupne odstraňovať následky alebo sa o to aspoň pokúsiť, aby nevznikali ďalšie škody.

3. Dokedy mám nahlásiť škodu a ako dlho bude trvať likvidácia?

- Likvidácia poistnej udalosti je proces, ktorý zabezpečuje poskytnutie poistného plnenia. Dĺžka likvidácie je závislá od spôsobu odstraňovania škôd – teda či to klient urobí svojpomocne, alebo si na to zavolá firmu. Závisí aj od toho, ako rýchlo pošle doklady o odstránení škôd. Ideálne je nahlásiť udalosť hneď po vyfotografovaní, ak to situácia umožňuje.

