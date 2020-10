Slovensko prehráva boj s koronou, exminister Drucker: Krajčí rezignoval, ostali sme v tom sami! ×

Prvú vlnu sme zvládli ako premianti, no v druhej patríme medzi najrizikovejšie krajiny. Padajú rekordné počty nakazených. Prvýkrát dva dni za sebou sme prekonali tisícku a je zrejmé, že šírenie nákazy už nemáme pod kontrolou. Kde sme spravili chybu? Ľudia prestali byť ostražití a podľa odborníkov zlyhal krízový manažment štátu. Nemocnice sa plnia chorými a pribúdajú aj obete. Situáciu by mohli zlepšiť prijaté opatrenia, no ľudia ich porušujú.