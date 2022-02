Slovensko sa lúči s pandémiou: Oddnes už neočkovaní môžu všade, kedy ODHODÍME aj RESPIRÁTORY? ×

Pandémii dávame zbohom už aj na Slovensku. Opatrenia sa síce budú uvoľňovať v dvoch fázach, no takmer do normálu sa vrátime už od dnešného dňa. Dovolené bude takmer všetko a nebude sa pozerať ani na to, kto je očkovaný, prípadne kto covid prekonal. V platnosti sú už len posledné obmedzenia pri hromadných podujatiach či povinnosť nosiť respirátor. Aj to sa však už čoskoro zmení.