Kde budú stáť nové nemocnice a ktoré sa dočkajú obnovy za miliardu eur z Plánu obnovy, stále nie je jasné. Hoci Plán obnovy je schválený už rok, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) verejnosti ešte stále neukázal konkrétne projekty a vyhlásené nie sú ani výzvy. Lengvarského údajne brzdí Igor Matovič s Markom Krajčím (obaja OĽaNO), ktorí nechcú dať peniaze do neštátnych nemocníc, čo by vraj znamenalo, že ukrátení budú hlavne pacienti v regiónoch.

Plán obnovy má postaviť slovenské zdravotníctvo „na nohy“ po ťažkých dvoch rokoch koronavírusu. Peniaze pritečú z Bruselu, na zdravotníctvo má ísť celkovo vyše 1,5 mld. eur, z toho takmer miliarda je určená na investície do modernizácie budov a technického vybavenia nemocníc.

Čas na projekty a realizáciu sa však kráti. Všetko treba stihnúť do konca roka 2025, čo je podľa viacerých odborníkov dnes už takmer nesplniteľná úloha. Najmä, keď ministerstvo zdravotníctva stále posúva termíny. Vladimír Lengvarský pred týždňom žiadal k tejto téme premiéra o stretnutie koaličnej rady, ku ktorej však stále nedošlo. „Bude rokovanie s pánom premiérom, potom sa dohodneme na termíne koaličnej rady,“ povedal v stredu po vláde Vladimír Lengvarský.



Podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru parlamentu Jany Bittó Cigánikovej (SaS) celý proces zdržujú minister financií Igor Matovič a exminister zdravotníctva Marek Krajčí. „Snažia sa zablokovať akékoľvek peniaze súkromným investorom, inými slovami, akékoľvek peniaze do regiónov, všade tam, kde nie sú štátne nemocnice,“ povedala Bittó Cigániková nášmu denníku.



Ak by sa súťaž otvorila teraz, stalo by sa podľa nej to, že peniaze z Plánu obnovy získajú súkromní investori, ktorí už majú pripravené projekty. „Preto (Matovič a Krajčí - pozn. red.) zdržujú vydanie tzv. notifikácie, ktorá by umožnila uchádzať sa všetkým o tieto peniaze,“ dodala poslankyňa.

„Nikto nič nebrzdí, skôr sa každý snaží dohnať zameškané,“ reagoval Marek Krajčí. Dodal, že rozhodnutie, ktoré nemocnice sa majú z Plánu obnovy stavať, urobí premiér na základe informácií od ministerstva zdravotníctva.



Krajčí naopak obvinil Lengvarského, že zámerne nepripravoval projekty pre štátne koncové nemocnice a na druhej strane zvýhodňoval súkromné nemocnice, ktoré mali dostatočné informácie a pripravovali sa. „Pán Krajčí tvrdí, že mám nejaké iné noty. Neviem, čo presne tým myslí. Moje noty sú dvoje - Plán obnovy a programové vyhlásenie vlády,“ reagoval na to Lengvarský.

Krajčí s Matovičom viackrát povedali, že minister je zrelý na odchod. Vladimír Lengvarský sa však odstúpiť nechystá. „Robím, čo mám robiť a nemám z toho zlé pocity. Mojím šéfom je premiér, s ním som sa bavil, nemá žiadny problém s mojou prácou,“ vyjadril sa minister.



Každý ďalší deň nečinnosti však ohrozuje miliónové investície. „Keď to bude trvať príliš dlho, môže sa stať, že štátne nemocnice to nestihnú a súkromníci sa nebudú môcť uchádzať tak dlho, až to tiež nestihnú. Potom sa stane, že peniaze z Plánu obnovy nedostanú žiadne nemocnice, čo by bola pre Slovensko katastrofa,“ upozornila Bittó Cigániková.



