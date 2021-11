Na pokračovanie dovozu nekvalitnej hydiny na Slovensko dnes upozornila Únia hydinárov Slovenska (ÚHS). Za dva mesiace k nám malo byť podľa potravinových inšpektorov dovezených viac ako 38 ton hydinového mäsa s obsahom salmonely z Poľska, Ukrajiny a Česka. Informuje o tom portál webnoviny.sk.

Hydinári radia: Dajte si pozor v obchodoch

„Preto je nevyhnutné, aby slovenskí spotrebitelia pri nákupe hydinového mäsa kontrolovali krajinu pôvodu uvedenú na etikete a kupovali výhradne iba slovenské hydinové mäso, ktoré je kvalitné, čerstvé, bezpečné, zdravé a pod neustálou veterinárnou kontrolou v SR,“ upozorňujú hydinári.

Kontola mäsa je podľa nich dôležitá aj preto, že veľké množstvo zahraničného hydinového mäsa sa dostáva aj do školských jedální. Rodičia by sa preto podľa ÚHS mali zaujímať o krajinu pôvodu hydiny v školskej jedálni ich detí a vyvinuli tým tlak, aby školy nakupovali hydinové mäso slovenského pôvodu. “Zdravie našich detí by malo byť pre nás prvoradé,” dodali hydinári.

