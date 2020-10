Chemik Ján Tkáč spolu s kolegami sa venuje celkom novej diagnostike rakoviny. Finišujú s presnejšími testami na rakovinu prostaty, do budúcna by však mohli odhaliť až 13 onkologických ochorení. Namiesto bolestivej biopsie cez konečník bude stačiť kvapka krvi z prsta.

Tento článok si môžete prečítať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Vedec Ján Tkáč bol minulý rok laureátom ocenenia Výnimočná osobnosť slovenskej vedy.

Na akom výskume pracujete?

- Sústreďujeme sa na testy, ktoré poskytnú veľmi presnú informáciu o tom, či človek rakovinu prostaty má alebo nemá. Pôvodne sme uvažovali aj o forme rýchlotestov podobných tehotenským testom, kde je informácia o výsledku do 10 minút, ale po konzultácii s odborníkmi, urológmi, onkológmi, sme sa rozhodli sústrediť najmä na vývoj spoľahlivých presných testov.

Budete sa venovať aj testom na iné druhy rakoviny?

- Momentálne rozmýšľame nad tým, že by sme princíp detekcie preniesli aj na diagnostiku iných rakovinových ochorení. Druhé ochorenie, ktoré chceme diagnostikovať je rakovina prsníka. Pretože rakovina prostaty je najrozšírenejšie ochorenie u mužov a rakovina prsníka je zase najrozšírenejšie ochorenie u žien. Dôvod prečo môžeme plynule prechádzať od diagnostiky jedného ochorenia k druhému je ten, že princíp detekcie je univerzálny a v patentovej prihláške, ktorú máme podanú, popisujeme ako by sme mohli diagnostikovať až 13 onkologických ochorení. Veľmi radi by sme pokračovali v tomto dlhodobo.

Ako sa rakovina prostaty zisťuje teraz?

- Spôsob, akým sa diagnostikuje v súčasnosti je, že vám stanovia množstvo biomarkra v krvi alebo vám urobia veľmi nepríjemné vyšetrenie, digitálne rektálne vyšetrenie. Je to palpačné vyšetrenie a keď sme sa zhovárali s ľuďmi, ktorí ho podstúpili, tak tí potvrdili, že je veľmi nepríjemné. Ak sú tieto vyšetrenia podozrivé, mužovi urobia biopsiu a analyzuje sa vzorka tkaniva. Lenže tieto dva vyšetrenia sú veľmi nepresné, čo vyústi do toho, že veľa mužov je posielaných na absolútne zbytočnú biopsiu. Je to bolestivý zákrok. Prostata je ako orgán maličká, preto je len obmedzený počet biopsií, ktoré môžno potom v budúcnosti urobiť. Často keď vám odoberajú kúsok tkaniva, môže dôjsť k zápalovým procesom. A samozrejme, biopsia sama osebe je finančne náročná azaťažuje zdravotný systém.

Ako pomôžu vaše testy?

- Pomôžu v prípadoch, keď sa urológ nevie rozhodnúť, či muža pošle na biopsiu alebo nie. Náš test by pomohol rozhodovať sa urológovi či poslať muža na biopsiu či nie.

Prečo musí byť biopsia urobená v správnom čase?

- Je to dôležité, lebo keď muža pošlete na biopsiu príliš skoro, je to zbytočná záťaž pre toho človeka aj pre spoločnosť. Ale zase keď urológ neodhadne ten čas správne, uspokojivý zdravotný stav môže prerásť do rakovinového ochorenia. Muž sa môže teda dostať do stavu, keď má už agresívnu formu ochorenia. Potom je už liečba veľmi agresívna a náročná a výrazne ovplyvňuje mužovi kvalitu života.

Nakoľko myslíte, že budú vaše testy presné?

- V súčasnosti sa využíva PSA test, ktorý je presný na asi 68 percent, čo je veľmi nízka spoľahlivosť. My sa chceme pohybovať so spoľahlivosťou medzi 80 až 90 percent. Uvidíme, ako dopadne klinická validácia na väčšom súbore vzoriek.

Ako lekár otestuje pacienta? Odoberie mu nejakú vzorku?

- Test by mal fungovať tak, že by urológ odobral maličké množstvo krvi - jeden mililiter a následne analyzoval náš biomarker. Nie je to veľmi invazívne.

Čo je to biomarker?

- Biomarker je v podstate akýkoľvek ukazovateľ , ktorý vie poskytnúť informáciu o tom, či je človek zdravý alebo chorý a dokáže tieto stavy odlíšiť.

Ako testy fungujú?

- Danému mužovi sa odoberie vzorka krvi. V našom prípade nesledujeme množstvo biomarkera v krvi, ale to, ako sa mení jeho štruktúra. Predstavte si, že proteín je nejaká malá plávajúca gulôčka v krvnom riečišti, zjednodušene povedané. Vy môžete stanovovať množstvo guľočiek v krvi, čiže množstvo toho biomarkera, ale môžete sa aj pozrieť na to, že či tá gulôčka je naozaj guľatá alebo nejakým spôsobom deformovaná. Meriame teda to, ako sa zmení štruktúra biomarkera. Tá je iná, ak je muž zdravý a iná, ak je chorý. Následne využívame tieto rozdiely v štruktúre biomarkera na spoľahlivejšie stanovenie diagnózy.

Kedy sa budú môcť vaše testy využívať v praxi?

- Podarilo sa nám získať prvú menšiu investíciu na to, aby sme pokryli výdavky súvisiace s nacionalizáciou našej patentovej žiadosti. To je kľúčový krok, svoju technológiu si musíme patentovo ochrániť. Zároveň potrebujeme získať ďalšie peniaze na to, aby sme testovaciu sadu dovyvíjali do tej fázy, aby bola veľmi spoľahlivá. Potrebujeme ju otestovať na väčšom počte vzoriek a to všetko bude trvať predpokladáme 12 až 18 mesiacov.

Kde sa budú tie testy vyrábať?

- Startup, ktorý sme s kolegom Tomášom Bertókom založili, má dve možnosti, ako sa ďalej uberať. Môžeme predať licenciu nejakej väčšej firme. Tým pádom získame do firmy peniaze na vývoj testov diagnostiky ďalších rakovín, napríklad rakoviny prsníka. Tiež získame partnerstvo s veľkou firmou, čo je pre malú firmu z východnej Európy kľúčové. Ak by toto nevyšlo, môžeme nadviazať spoluprácu s firmou, ktorá pre nás bude testovacie sady vyrábať a distribuovať ich.

Najprv ste uvažovali o domácich testoch na rakovinu, ktoré si môže bežný človek kúpiť v lekárni. Prečo ste zmenili názor a majú ich používať odborníci v ambulanciách?

-Jedným z faktorov je vážny etický problém. Ak je muž konfrontovaný s pozitívnym výsledkom testu na rakovinu je dôležité, aby bol niekto pri ňom. Preto si myslíme, že je dôležité, aby výsledok bol oznámený odborníkom. Druhým faktorom je fakt, že pre klinickú prax je dôležitejší spoľahlivý test, ktorý povie, či muža poslať na biopsiu. Prípadne, ak už muž rakovinu má, v akom štádiu rakovina prostaty je.

Prečo je to dôležité?

- Rakovina prostaty je ochorenie, ktoré sa môže rozvíjať aj 15 rokov od prvej diagnostiky ochorenia. Ak je diagnostikovaná napríklad vo veku 70 rokov, tak je pravdepodobné, že ten človek zomrie s rakovinou prostaty, ale nie na komplikácie s ňou súvisiace. Jeho stav vôbec nemusí ovplyvniť ani znížiť kvalitu jeho života. Preto je dôležité identifikovať aj mužov, ktorí rakovinu prostaty majú, ale sú na začiatku tohto ochorenia a vedieť, kedy sa u daného muža preklopí ochorenie zo skorého štádia do agresívnej formy. Následne je nutná liečba alebo chirurgický zákrok.

Ako sa ľudia dostanú k vašim testom?

- Je to štandardný proces. Urológ odoberie vzorku a tú vzorku pošle na oddelenie klinickej biochémie, kde urobia analýzu a výsledky tejto analýzy pošlú späť lekárovi. Následne lekár oznámi výsledok pacientovi. Náš test si budú využívať nemocnice alebo oddelenia klinickej biochémie, ale nepotrebujú k tomu žiadne nové prístroje.

Získali ste ocenenie Eset Science Awards ako Výnimočná osobnosť slovenskej vedy? Je pre vás niečím zvláštne?

Predtým som tiež získal niekoľko ocenení, ale toto vnímam ako výnimočné ocenenie. Zatiaľ to bolo jediné ocenenie, ktoré mi bolo udelené komisiou zloženou zo zahraničných odborníkov. Zároveň výnimočné na tom bolo aj to, že mi ho odovzdával nositeľ Nobelovej ceny.

Zmenilo sa tým niečo pre vás?

- Až tak veľa sa nezmenilo. Dúfal som tak trochu, že nám pomôže oveľa rýchlejšie získať investíciu do náśho start-upu Glycanostics (www.glycanostics.com ), aby sme mohli naštartovať komerčné aktivity. Žiaľ, nebolo tomu tak.

Neoľutovali ste návrat na Slovensko? Predsa len pôsobili ste aj na Oxforde...

- V oblasti biotechu a medtechu u nás chýbajú firmy, jednou z výnimiek je Pavol Čekan, ktorý svoju firmu rozbehol na Slovensku. Je to aj vďaka tomu, že jemu sa podarilo získať pomerne veľké zdroje z EÚ. Na Slovensku zatiaľ nie je kapitál, ktorý by podporoval takéto aktivity. Pre investorov je to príliš komplikovaná oblasť, nerozumejú tomu, návratnosť je pomalá, vysoká vstupná investícia, a preto sa investovať boja. Všetci si uvedomujú, že to, čo robíme je veľmi dôležité, ale nechce sa im investovať do našej firmy investovať a to je pre mňa frustrujúce. Posledné dva roky boli veľmi ťažké. Prvýkrát som bol veľmi frustrovaný, keď som sa vrátil z Oxfordu v roku 2009 a videl som, aké sú tu podmienky. Druhýkrát pri hľadaní investície. Beriem to však tak, že som sa sem rozhodol vrátiť a urobím všetko pre toho aby sme boli úspešní, či ako vedecký tím, alebo ako start-up.