Platíme ich raz ročne, no táto suma sa z roka na rok zvyšuje. Slovákov najnovšie vydesili správy, že za svoje nehnuteľnosti zacvakajú viac ako tisíceurové dane. Ako je to naozaj a prečo vznikol okolo tejto témy taký rozruch?

Čím drahší byt, tým vyššia daň z nehnuteľnosti. To je v skratke zámer ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO) v rámci veľkej daňovej reformy, ktorú pripravuje. Isté je, že za byty a domy si priplatíme, no horibilné sumy, ktoré ľudia šíria po internete, sú vymyslené.

V súčasnosti si sadzbu dane z nehnuteľností určujú mestá a obce. Vlani drvivá väčšina z nich nárazovo zvýšila sumy aj o vyše 100 percent. Daň sa vypočíta z rozlohy a pohybuje sa od 7 centov za štvorcový meter v Medzilaborciach po 1 euro za m2 v Košiciach, Trnave či bratislavskom Starom Meste. Aktuálne tak na Slovensku za 70 m2 byt s garážou zaplatíte ročnú daň od 7,90 eura do 95 eur.

Po novom by o výške dane okrem metráže, rozhodovali aj lokalita, zariadenie alebo to, či je byt v novostavbe. „Reforma zdaňovania nehnuteľností na hodnotovom princípe je v súčasnosti vo fáze prípravy koncepcie, ktorá prinesie odpovede aj na spôsoby a postupy zavedenia hromadného oceňovania nehnuteľností,“ znie oficiálne stanovisko rezortu financií.

Olej do ohňa nechtiac prilial samotný minister Heger vyhlásením, že kým na Slovensku je výnos dane z nehnuteľnosti 0,4 % HDP, priemer EÚ je až 1,6 % HDP. Po internete sa okamžite začali šíriť tabuľky s prepočtami horibilných daní na úrovni 1,6 % hodnoty nehnuteľnosti, čo by v prípade bytu za 100-tisíc eur znamenalo 1 600-eurovú daň. V skutočnosti Heger hovoril o maximálne 4-násobnom zvýšení tejto dane. To znamená, že ak dnes platíte napríklad 90 eur, po zvýšení by to bolo 360 eur.

Základom pre výpočet domu či bytu by mali byť cenové mapy. V hre je aj možnosť, že vyššie dane by boli len za vlastníctvo druhej a ďalších nehnuteľností.

Heger však zdôrazňuje, že zatiaľ nie sú dohodnuté žiadne detaily ani konkrétne sadz-by. Slovákov upokojuje, že sa netreba báť, lebo táto daň ich nemá trestať. Na reformu sa podľa neho treba pozerať komplexne. Ešte predtým, ako by došlo k zvýšeniu dane z nehnuteľností, chce vláda znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce. „V prvom rade tá reforma bude o tom, že ľudia dostanú vo výplate viac peňazí. Chceme zvýšiť atraktivitu práce, investície a pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou. Keď tu dáme nižšie dane, ľudia budú mať viac peňazí, tak na strane majetku a spotreby tie dane bude treba kompenzovať,“ povedal Heger pre Plus 7 dní.

Zdaňovanie nehnuteľností podľa trhovej ceny nie je žiadnou novinkou. Vlády o ňom hovoria opakovane, zdaniť luxus chcel pred 8 rokmi aj vtedajší minister financií Peter Kažimír.

