Celkové zvýšenie cien poštových služieb má byť s účinnosťou od 1. marca. Zvýšenie cien poštových služieb navrhla štátna spoločnosť Slovenská pošta, a. s., ako poskytovateľ univerzálnej služby na základe udelenej poštovej licencie.

„Úprava taríf reaguje na rastúce jednotkové náklady v dôsledku pretrvávajúceho trendu poklesu poštových služieb, hlavne listových zásielok, balíkov podávaných v rámci univerzálnej služby a poštového platobného styku a zároveň zohľadňuje aj pokles výnosov z univerzálnych služieb, predovšetkým z titulu elektronizácie,“ zdôvodnil regulátor.

Návrh opatrenia je na medzirezortnom pripomienkovaní do 23. januára. „Navrhované zmeny prispejú k vytváraniu podmienok na stabilizáciu zamestnanosti Slovenskej pošty, zabezpečenie poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku a realizáciu rozvojových projektov,“ poznamenal úrad.

Posielanie listu bude drahšie

„Zvýšenie cien listov 1. a 2. triedy a služby doporučene sa premietne aj do cien zapísaných listových zásielok, ako sú doporučené listy, poistené listy a úradné zásielky, pričom v prípade podávania zapísaných zásielok cez ePodací hárok sa cena zvyšuje menej, aby boli zákazníci motivovaní používať ePodací hárok a využili lacnejší variant,“ priblížil regulátor.

Pri každej zapísanej zásielke tak bude možné ušetriť 0,40 eura pri listoch a 0,70 eura pri balíkoch. Zvýšenie cien v poštovom platobnom styku sa týka len kategórií v rozpätí od 30 do 300 eur, resp. do 1 500 eur pri poštovom poukaze na adresu, pričom sa ruší kategória do 150 eur.

