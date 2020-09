Ministerstvo práce prijíma opatrenia, ktoré majú pomôcť rodinám na Slovensku. Presvedčený je o tom minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Uviedol, že sa má zmeniť zákon o dotáciách, aby sa mohli podporovať projekty zamerané na rodiny. Okrem toho vláda ohlásila vo svojom sociálnom balíčku i ďalšie opatrenia. V prípade starostlivosti o deti zo strany mužov by sa podľa Krajniaka mali urobiť zmeny aj v dôchodkovom systéme.

Minister priblížil, že v čase pandémie nového koronavírusu boli vyčlenené prostriedky v objeme 66 miliónov eur na podporu materských škôl. „Chceli sme ochrániť tento segment, aby samosprávy z finančných dôvodov nemuseli zatvárať a rušiť škôlky. Čo sa týka jaslí, tak situácia bola o niečo lepšia v tom, že zriaďovatelia mohli čerpať zdroje v rámci Prvej pomoci, teda sme im nejakú časť prostriedkov dali a v tomto chceme pokračovať aj ďalej," uviedol pre tasr Krajniak.

Zmeniť sa má aj zákon o dotáciách, aby ich ministerstvo vedelo poskytovať nielen v humanitárnych prípadoch, ale aby ich mohlo využiť aj na podporu rodín a rodinných projektov. „Nielen tehotenská dávka, ale aj zrušenie doplatkov za lieky pre deti do 6 rokov, bezplatná MHD a autobusy pre deti a študentov, toto sú opatrenia, ktoré odbremenia rodinné rozpočty a pomôžu najohrozenejšej skupine obyvateľstva, aby krízou prešla čo najlepšie," tvrdí Krajniak.

Novú dávku tehotenské majú získať pracujúce matky, zaviesť sa má aj tehotenské štipendium. Zavedenie tehotenskej dávky je podľa ministra zo strany vlády dôležitým odkazom matkám, ktoré napríklad neplánovane otehotnejú, že im chce pomôcť už pred pôrodom.

„Máme veľa budúcich matiek, ktoré sú študentky a my chceme, aby mohli študovať ďalej, ale do pôrodu prechádzajú rôznymi komplikáciami zdravotného stavu. My chceme, aby mala istotu, že či je študentka, alebo predtým pracuje, aby mala nejaké finančné prostriedky navyše," myslí si Krajniak.

Vláda podľa jeho slov vyhodnotila, že rodiny s malými deťmi a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sú skupiny, ktoré sú najviac ohrozené, a to nielen krízou. „Preto do týchto oblastí smerujeme, čo najväčšiu podporu," povedal Krajniak.

V prípade delenia rodičovských povinností avizuje Krajniak, že by sa mohli urobiť aj zmeny v dôchodkovom systéme. „Budeme musieť meniť aj dôchodkový systém. Napríklad dnes máme istým spôsobom bonifikované ženy, ktoré vychovali deti, že môžu ísť o niečo skôr do dôchodku. Budeme to musieť zmeniť tak, aby to mohlo platiť aj pre mužov. Čiže nielenže otcovskú dovolenku, ale aj ďalšie veci chceme urobiť tak, aby v tomto panovala rovnosť mužov a žien, ak prispievajú a reálne sa starajú o deti, aby im za to prislúchali aj benefity a bonusy," dodal Krajniak.