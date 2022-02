Viacero Slovákov sa v posledných dňoch sťažuje na podozrivé esemesky, ktorých odosielateľ sa tvári ako Fio banka. Správu môžete dostať aj keď nie ste jej klientom. Fio banka varuje: Buďte opatrní, my to neposielame!

Slovákom chodia TIETO esemesky, banka varuje: My to neposielame

Správa zaskočila aj Jána z Bratislavy. „Poslali mi to včera. Aj keď sa správa tvári celkom autenticky, hneď mi to bolo podozrivé, pretože služby danej banky som v minulosti nikdy nevyužíval, nemám a ani som tam nemal žiadny účet. Ale ak by som bol jej klientom, tak by som asi zaváhal,“ zveril sa. V správe sa píše, že účet bol zablokovaný a pre jeho obnovenie sa treba prihlásiť na uvedenom linku, v opačnom prípade bude konto zablokované.

Podobnú skúsenosť má aj Jozef, ktorého však zneistilo práve to, že služby banky využíval. „Musia mať nejaké údaje keď vedia, že moje tel. číslo je spojené s účtom Fio banky,“ podelil sa o svoju skúsenosť.

Banka reagovala na svojej oficiálnej facebookovej stránke. Pozor si treba dať nielen na semesky, ale aj e-maily či hovory. „V poslednom čase pribúdajú phishingové útoky prostredníctvom SMS, e-mailov a podvodných hovorov. Buďte preto opatrní, podozrivé správy vymažte priamo a neklikajte na žiadne odkazy. Do internetbankingu sa vždy prihlasujte cez odkaz z našej webovej stránky,“ uviedla v stanovisku.

Banka tiež vysvetlila, že správy chodia úplne náhodne našim klientom aj neklientom. „Je to teda skôr o šťastí a náhode. Na odkazy v správe neklikajte a pokojne ju smažte.“

Pri phishingu sa podvodníci snažia od používateľov vylákať rôzne citlivé údaje ako heslá, prístupy, podrobnosti o kreditných kartách atď. Väčšinou založia webstránku, ktorá vyzerá ako presná kópia už existujúcej dôveryhodnej stránky, alebo ponúka nejaké výhody po prihlásení sa cez ich webstránku.

