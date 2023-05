Čas dovoleniek sa blíži! Ak sa chystáte začiatkom leta do zahraničia, nemali by ste zabudnúť na to najdôležitejšie – doklady. Vybavovanie cestovného pasu či nového občianskeho preukazu na úrade vám totiž môže zabrať aj celý deň a prinajhoršom sa na rad ani nedostanete. Kde si vybavíte doklady najrýchlejšie a na čo si dať pozor, aby vás pri vstupe do vašej cieľovej destinácie neotočili už na hranici?

Vybavovanie dokladov je ako nočná mora! Stovky Slovákov strávia na úradoch čakaním na ne aj niekoľko hodín. Situácia je najhoršia v našom hlavnom meste. Klientske centrum v Bratislave zažíva v týchto dňoch nápor ľudí, ktorí sa chcú dostať k vytúženým dokladom. „Prišiel som si prevziať občiansky preukaz, pričom tu sedím už asi 40 minút. Zatiaľ nie som ani na rade, predpokladám, že majú aj obedovú prestávku. Je tam len jedna pani, ktorá to vybavuje. Myslím si, že minimálne pol hodiny tu ešte budem čakať,“ povedal nám nespokojný Matúš (24) z Bratislavy.

Systém je nastavený tak, že po príchode do klientskeho centra si musí každý vytlačiť lístok z automatu. Tie sa však veľmi rýchlo míňajú a neujdú sa každému. „Ja som si prišiel po občiansky, iba ho prevziať. Čakám asi 15 minút, lenže to som čakal iba na poradie. Stroj nedával lístky, povedalo to, že pre dnešok sa už minuli. Toto sa mi stalo aj minulý týždeň a hneď som odišiel, keď som to videl. Ono to funguje tak, že keď niekoho vybavia, jeden lístok sa uvoľní. To je práve ten systém, lenže toto nemáte sami odkiaľ vedieť,“ povedal nám v klientskom centre 30-ročný Patrik z Pezinka.

Katastrofálna situácia je aj v bratislavskom Ružinove. „Na Astronomickej čaká človek minimálne štyri hodiny. Príde tam ráno o siedmej, zoberú maximálne dvoch, lebo z desiatich pracovísk fungujú iba dve, potom prídu na rad mamičky, ktoré majú prednosť, potom objednaní. Potom je obed, takže funguje iba jedno okienko, a ak sa slečna nevyberie na kávičku, tak o jednej sa dostanete na rad,“ opísal svoju skúsenosť Martin.

Aby ste s vybavovaním dokladov nepremárnili celý deň, zverejnilo ministerstvo vnútra pred letnou sezónou tabuľku, kde a koľko času v priemere strávite na úradoch. Na vybavenie cestovných dokladov si v priemere postojíte v rade najdlhšie v Bratislavskom kraji, a to 72 minút. V klientskom centre v mestskej časti Nové Mesto si počkáte na doklady v priemere 2 hodiny. V klientskom centre v Košiciach je to o 10 minút menej. Naopak, najkratšie si počkáte v Banskobystrickom kraji, a to asi 21 minút.

