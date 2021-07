Od 1. júla prešlo Slovensko na novú testovaciu stratégiu, ktorá má ľudí motivovať k očkovaniu. Akúkoľvek požiadavku testu nahradí plné očkovanie. Nezaočkovaní potrebujú negatívny test pri cestovaní, v akvaparkoch, na športových podujatiach, svadobných hostinách či karoch, niektorí lekári – najmä zubní – neočkovaného pacienta bez testu neošetria.

Antigénové testy však už štát neprepláca, po novom ich zoženiete väčšinou u súkromníkov, ktorí si za ne pýtajú od 10 do 30 eur. PCR test vám síce štát uhradí, maximálne však dvakrát mesačne. Prihlásiť sa musíte cez stránku korona.gov.sk alebo cez svojho lekára a musíte mať na test náležitý dôvod. Medzi tie patrí napríklad to, ak ste boli v kontakte s pozitívnou osobou, ak idete na predoperačné vyšetrenie, ak ste mali pozitívny antigénový test, ak idete do letného tábora alebo ak máte príznaky ochorenia COVID-19, ako sú horúčka, strata chuti a čuchu, suchý kašeľ a ďalšie.

Zaočkovaným štát preplatí test, aj keď sa vracajú zo zahraničia. Nezaočkovaní majú opäť smolu, po príchode z cudziny sa musia zaregistrovať v systéme eHranica a povinne nastúpiť do 14-dňovej karantény. Tú môžu ukončiť najskôr na piaty deň, ak majú negatívny výsledok PCR testu, ktorý si zaplatia zo svojho. „Ak prídu na test zaočkovaní, napríklad sa chcú otestovať po príchode zo zahraničia alebo pred nejakým podujatím, kde potrebujú test, tak nemusia platiť. Ale keď nie sú zaočkovaní, musia si to zaplatiť na vlastné náklady. Tiež sa sem môžu objednať samoplatcovia, keď potrebujú ísť do cudziny a nie sú zaočkovaní alebo chcú ísť na nejaké hromadné podujatia,“ vysvetlil nám Dávid (22), ktorý odoberá vzorky v MOM-ke pri Fakultnej nemocnici v Trnave. Od júla tu robia už len PCR testy. Dodal, že na test sa treba objednať cez internet a cena pre samoplatcov je 65 eur za jeden test.

Včera predobedom sa chodili na toto odberné miesto testovať najmä rodičia s deťmi, ktoré išli do letných táborov. „Organizátor nám oznámil, že deti potrebujú na vstup do tábora test a že v mieste bydliska sa majú otestovať, tak som prišiel s tromi synmi,“ povedal Bohuš (59). Deťom robili kloktacie testy, ktoré sú pre ne pohodlnejšie než paličky v nose a hrdle. Takéto testy prepláca štát. „Deti to potrebovali pred táborom, prihlásili sme sa cez internet a mali sme to zadarmo,“ povedal nám Peter (42), ktorý prišiel otestovať syna Tomáša (14) a dcéru Lenku (12).

K MOM-ke však prichádzali aj ľudia, ktorí sa pokúšali zohnať antigénový test. Jedným z nich bol pán, ktorý test potreboval na vstup do Rakúska. Keď zistil, že oddnes už antigénový test v Trnave nezoženie, poriadne sa vytočil a odišiel s niekoľkými štipľavými slovami na jazyku.

Ďalšou bola Zuzana (33), ktorá sa aj s partnerom mala v pláne otestovať pred dovolenkou v Česku. „Chceli sme ešte rýchlo skočiť na antigénový test, keby to kontrolovali na hraniciach,“ povedala. Na mieste však zistila, že robia len PCR testy a za každý by musela zaplatiť 65 eur. „To je veľa peňazí. Asi ideme radšej ešte pohľadať, či niekde tu v okolí nerobia antigénové testy. Ak nie, tak to asi riskneme a budeme dúfať, že nebudú kontroly na hraniciach. Potom na hoteli by sme mali mať testy za zvýhodnenú cenu, tak sa otestujeme asi až tam,“ povedala.