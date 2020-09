Čoho sa Slováci aktuálne najviac boja? Väčším strašiakom než nový koronavírus je pre nás premrhanie peňazí z Európskej únie (EÚ). Prekvapivo, až 8 z 10 opýtaných Slovákov má obavy, že sa naša ekonomika dostane do dlhodobého prepadu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Actly, zameraného na postoje ľudí v čase pandémie ochorenia COVID-19.

Väčšina verejnosti je zároveň v druhej vlne pandémie pripravená akceptovať radšej riziko vyššieho počtu nakazených, než prísne opatrenia s dosahmi na ekonomiku.

„Prvýkrát od apríla sa cíti ohrozených viac ako 40 % ľudí. Podobne ako na jar, aj na konci leta sa ohrozenejší cítia starší ľudia, najmä dôchodcovia,“ uviedla spoločnosť. Ľudia sa najviac obávajú dlhodobého prepadu našej ekonomiky, ide o 79 %. Až traja zo štyroch sa obávajú o schopnosť Slovenska využiť miliardy z fondu obnovy.

„Som si istý, že ak by sa takýto prieskum teraz spravil medzi slovenskými primátormi, starostami, vedcami, inovátormi alebo zamestnávateľmi, výsledok by bol ešte horší. A to je veľmi zle, pretože práve to sú ľudia, ktorých dôveru a spoluprácu vláda potrebuje, ak chce miliardy eur reálne a efektívne dostať z papiera do života,“ okomentoval výsledky Michal Truban.

Problémom čerpania podľa neho nikdy nebolo spísať pekné ciele a strategické vízie, ale pripraviť a zrealizovať reálne projekty v teréne. Vláda má posledný mesiac, aby sa pokúsila ľudí presvedčiť, že vie, čo robí. „Ak sa plány a vízie nezosynchronizujú s reálnymi potrebami a administratívnymi kapacitami kľúčových partnerov, alebo ak ich k tomu pustia až keď bude všetko upečené, dopadne to ako vždy,“ dodal Truban.

Europoslanec za politickú skupinu Renew Europe Michal Šimečka preto vyzval vládnych predstaviteľov, aby zverejnili, kto pracuje na reformnom pláne obnovy Slovenska, ktorý treba predložiť Európskej komisii do 15. októbra.

