Slovákom chýba do splnenej predstavy dôchodku až 528 eur! Zatiaľ čo v roku 2019 sme snívali o dôchodku vo výške 925 eur, z tohtoročného prieskumu agentúry FOCUS a Nadácie PARTNERS vyplýva, že vysnívaná výška penzie sa vyšplhala až na 1 165 eur, čo je navýšenie o viac ako 25 percent. „Tento nárast pravdepodobne v sebe zahŕňa pociťované zvyšovanie životných nákladov od jari 2022, ktoré sa takto premietlo aj do navýšenia predstáv o výške ideálneho dôchodku,“ myslí si Martin Slosiarik, sociológ z agentúry Focus.

Viac než polovica ekonomicky aktívnych ľudí taktiež plánuje ísť buď do predčasného dôchodku, alebo plánujú odísť na penziu výrazne skôr, ako je riadny termín. „Tento údaj je svojím spôsobom alarmujúci. Rozumiem, že dáta ukazujú určitú túžbu obyvateľov, tá však úplne popiera dôchodkovú realitu z hľadiska aktuálneho finančného zabezpečenia obyvateľov Slovenska na dôchodok,“ upozorňuje Martin Slosiarik. Prvého januára 2021 Sociálna poisťovňa stanovila hranicu dôchodkového veku na 64 rokov. Od januára budúceho roka však začne platiť časť reformy, podľa ktorej sa ruší zastropovanie veku odchodu do penzie. Ten sa bude po novom počítať podľa strednej dĺžky života. Viac ako polovica z nás si však myslí, že vek odchodu do dôchodku sa ešte zvýši.

Na penzii si chceme užívať. Financie na to však nemáme

Predstavy a dôchodkové túžby výraznej časti opýtaných sú pritom jasné. Na penzii sa chcú naplno venovať deťom a vnúčatám (46 %) či záľubám (46 %). Ďalšia tretina (31 %) budúcich dôchodcov sa chce starať o dom či záhradu alebo cestovať a spoznávať svet (23 %). „Tieto túžby a plány si však vyžadujú dostatočné finančné zabezpečenie. Ak sa dnes väčšina ľudí spolieha na štátny prvý pilier, resp. druhý súkromný pilier a zároveň si od relatívne mladého veku nevytvára priestor na zvýšenie dôchodku v starobe cez pravidelné sporenie či investovanie, táto túžba ostane navždy len túžbou,“ dodáva sociológ.

