Nového šéfa má po štvrtku Národný ústav detských chorôb. Lengvarský nečakane odvolal Petra Magáta, ktorého nominoval ešte exminister Marek Krajčí (OĽaNO). Na jeho miesto príde Peter Bartoň, ktorý v nemocnici pracuje takmer 20 rokov. Zmena nastala aj vo vedení Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby. Michala Weincillera na pozícii riaditeľa nahradil Juraj Kottner. Do tretice minister Lengvarský zosadil aj šéfku Univerzitnej nemocnice Bratislava. Renátu Vandriakovú vo funkcii riaditeľky strieda Roland Schaller.

Lengvarský priznáva, že stav, v akom sa nachádza najväčšia slovenská nemocnica, ho neteší. „Nemocnica nie je v dobrom stave, ďalšie kroky budú viesť k stabilizácii situácie v zdravotníckom zariadení. Od nového vedenia očakávam zlepšenie stavu najmä v oblasti hospodárenia, nastavenie procesov, zlepšenie hospodárenia a interpersonálnych vzťahov,“ povedal na rovinu Lengvarský.

Veľké zmeny chystá minister aj v ďalších nemocniciach. Tento týždeň predstavil veľkú reformu s názvom Optimalizácia, ktorá má naše zdravotníctvo priviesť do 21. storočia. Nemocnice sa majú rozdeliť na päť skupín, v každej budú plniť iné úlohy. Pre pacientov to znamená kvalitnejšiu starostlivosť, no za niektorými zákrokmi bude potrebné vycestovať.

Minister sľubuje, že žiadne nemocnice zatvárať nebude. „Verím, že v nových nemocniciach sa pacient bude cítiť ako v 21. storočí. Všetky rekonštrukcie sú už plánované tak, že to budú nemocnice výsostne jednolôžkové s patričným vybavením, čo sa týka vyšetrovacích metód, laboratórnej diagnostiky,“ priblížil Lengvarský. „Čo je však dôležité, pacienta čaká to, že nebude blúdiť v systéme. Pacient bude manažovaný takým spôsobom, ktorý mu čo najviac uľahčí život, urýchli diagnostiku a následné liečenie“ prisľúbil.

